¡Que el año 2018 sea mejor que este que acaba!

Los tiempos que vivimos todos se han unido a mis personales circunstancias y el resultado, en mi experiencia, han sido unos días que no se parecen a los Días de Navidad que he disfrutado durante muchos años y en varios lugares, incluyendo este Madrid que alberga mis años de jubilado en desocupación.

Frecuento el centro de la ciudad, incluyendo de modo especial la mismísima plaza de la Puerta del Sol. En esos lugares tan visitados por tantos visitantes, españoles y extranjeros de muchísimos países, la concurrencia de personal es, por lo menos, igual que en años anteriores; i ese "por lo menos" quiere decir que advierto mayor número de viandantes. Y eso ¿qué, para las Navidades? El público va y viene; entra en los comercios de la zona a comprar simplemente a mirar; la algarabía llena de ruido las calles; pero esas cosas ocurren cualquier fin de semana, días en los que resulta muy difícil circular en el recinto de los grandes almacenes, hasta tal punto que los que habitamos en ese Centro tan visitado procuramos satisfacer nuestras necesidades de compra durante el resto de la semana, para evitar esa mayor afluencia de compradores. Las iglesias de la zona, engalanadas para la fiesta y para acompañar al Nacimiento laboriosamente preparado, no parecen atraer a más visitantes por aquello de la Navidad.

La duda razonable me hace suponer que no sean sólo los visitantes los que causan mi pobre impresión. Sólo veo las calles y la escasa atracción que las iglesias ejercen sobre los innumerables viandantes. No entro, tampoco yo, en las iglesias en los momentos en los que el culto llama a los fieles para que participen en la vida eclesial. Y aquí entran mis especiales circunstancias de este año 2017: Una intempestiva neumonía (tal ha sido el diagnóstico) me retuvo hospitalizado dos semanas; la convalecencia me obliga a no exponerme al frío de estos últimos días; mi familia íntima y el consejo de las doctoras que atienden mis estados de salud se encargan de impedir escrupulosamente una indeseada exposición a una nueva presencia del ataque a la función respiratoria. Esas circunstancias me han retenido en casa, sin poder asistir a la tan significativa "Misa de Gallo" en la noche que otros años ha sido de verdad una Noche Buena. Tampoco he podido oír los villancicos que otros años llenaban de piadosos cánticos las calles, por viandantes cantores o porque los balcones abiertos servían de sonoro vehículo al exterior a los villancicos que las familias coreaban en sus domicilios.

Estas fechas, en este año 2017, me han proporcionado una ausencia que, siendo casi insignificante, llenaba las casas de Navidad. Otros años llegaban a nuestras puertas festivos niños y niñas, incluso de edades ya adolescentes, pidiendo "el aguinaldo". Este año no ha venido ninguno. Ese detalle navideño, que se daba otros años, a las puertas de los domicilios y hasta por las calles, ha faltado este año.

En un afán de justificar las anomalías, he querido ver en la ausencia de pedigüeños de aguinaldo en las puertas la influencia de fallecimientos que han ocurrido desde el año pasado. Tal vez los nietos y sobrinos que alborotaban en la casa de tantas plantas y vecinos, acusen la falta de la abuela y tía que nos dejaron para viajar a la Casa del Padre y allí habrán cantado los villancicos que aquí le dictaba su ejemplar piedad cristiana.

Hasta las Misas matinales procuro oírlas en casa, haciendo uso de la facilidad que a los enfermos proporciona la segunda cadena de la televisión. Por cierto que se ha difundido el rumor de que nuestro Gobierno va a obligar a la Televisión a suprimir este servicio tan humanitario y consolador para los enfermos cristianos. No creo que hasta ahí llegue ese "respeto" que en España obliga a suprimir tradicionales prácticas cristianas con la excusa de evitar nuestro mal ejemplo a los fieles de otras religiones. Somos los cristianos tan "respetuosos" que permitimos la proliferación de lugares de culto a los fieles de religiones que, en sus países de dominio mayoritario no permiten ni siquiera la construcción de una sola iglesia cristiana, por ejemplo. Volviendo a mi uso de las misas transmitidas por Televisión, estas Fiestas Navideñas, muy ajenas a mi costumbre tradicional son un motivo más para desear que el año que asoma, el de 2018, sea mejor y me permita, igual que de los demás acontecimientos del año, disfrute a tope de las Fiestas de la Navidad. Los Reyes los dejo para mis familiares descendientes. Lamento que también esos vayan perdiendo vigor por, las costumbres extranjeras a favor de Papá Noel.