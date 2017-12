Otra visión de nuestra sociedad zamorana

En un editorial de La Opinión de Zamora del pasado 24 de diciembre titulado "Una estrategia común: única respuesta al declive de Zamora", se hacía un balance doloroso de nuestra realidad provincial y concluía que era imprescindible avanzar en el entendimiento de todas las partes implicadas en un proceso complicado, que es necesario encarar sin complejos ni reticencias ya que Zamora no dispone de tiempo que perder. No es la primera vez que escucho un balance de estas características en este medio o en otros similares sin que las cosas hayan cambiado en nada. Con ello no quiero decir que no esté de acuerdo en la conclusión, pero mi experiencia personal en esta tierra, incluyendo a casi toda Castilla y León, es que tenemos que fijarnos más en la calidad de ese ladrillo social básico que es el ciudadano común y corriente para comprender parte de nuestros males profundos.

Personalmente comprendo todos estos males que nos acompañan desde hace tiempo observando la baja calidad de lo que me rodea. Basta mirar la naturaleza y significancia de las noticias que aparecen diariamente en los medios de comunicación locales, el número de relaciones sociales activas que tenemos, el valor de sus objetivos sociales en grado de modernidad y compromiso social de fondo, la cantidad de "grandes verdades" que se manifiestan en los bares o en encuentros personales pasajeros de gente que no hace nada, el escapismo de las declaraciones huecas o repetidas para parecer preocupado por lo que nos ocurre, la casi nula capacidad de colaborar en grupos si no se hace lo que uno propone, los egos personales provincianos en las diferentes actividades que nos rodean buscando valoraciones facilonas y de corta distancia, la escasa autocrítica personal para medir el valor de lo que uno aporta a la sociedad, el excesivo peso del valor de lo tradicional como elemento de futuro, la comodidad funcionarial que tenemos en casi todas las instituciones, la excesiva mirada a las instituciones públicas para que ellas nos solucionen los problemas, etc.

Con estos elementos básicos empobrecedores se explica todo lo que se construye encima ya sean instituciones políticas, agrupaciones ciudadanas, profesionales, sindicales o empresariales o grupos de trabajo para sacar adelante proyectos. Con esta opinión no incluyo a toda la sociedad ni individuos que constituyen la sociedad zamorana si no a la gran mayoría. Siempre hay excepciones de valor, sin ninguna duda, pero desgraciadamente no marcan ni crean tendencia social significativa.

¿Dónde y cuando se inocula este virus del conformismo, falta de compromiso real, de mirar casi siempre hacia atrás, a lo de siempre, de pretender en que sean otros los que arriesgan, de la envidia y falta de colaboración social real y comprometida?

No parece que sea un problema básico de educación ya que en los datos del informe PISA salimos bien parados. Posiblemente influyan varios factores como pueden ser la debilidad de nuestro modelo de desarrollo y productivo muy basado en la agricultura y servicios básicos que no atraen movimientos migratorios exteriores que lo modernicen y eleven la calidad social. Por otro lado, muchos de nuestros jóvenes, que deberían ser dinamizadores sociales, abandonan esta tierra. También carecemos de líderes políticos o ciudadanos, pertenecientes al mundo de la política, cultura, intelectualidad o empresarial que impulsen hacia adelante, con su luz y su ideario contrastado, a esta sociedad adormecida llena de ecos repetitivos y vulgares. El envejecimiento y la caída constante de población agravan día a día la situación. Soy, pues, pesimista con el futuro de Zamora y de una gran parte de Castilla y León. Me basta mirar y vivir en esta tierra para comprenderlo. Así y todo, en lo que me toca personalmente, sigo haciendo lo que puedo y no es cuestión de detallarlo. Los que me conocen lo saben. No por ello dejo de sentir tristeza por lo que nos sucede y por la pobreza social e individual que nos rodea. Ojalá esté equivocado, pero para convencerme, sólo bastará con mirar lo que me rodea, no a que me cuenten las mismas historias de siempre.

(*) Miembro del Foro Ciudadano de Zamora