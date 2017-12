Un presupuesto en busca de aprobación

Hemos podido ver en los medios de información locales que los presupuestos del Ayuntamiento de Zamora, para el año 2018, no han sido aprobados. Y no lo han sido porque la oposición así lo ha determinado. Un voto ha tenido la culpa: la diferencia entre los trece de la oposición y los doce votos con los que cuenta el gobierno. Pero, esta noticia, trascendente para la ciudad, no se ha explicado lo suficiente, porque ningún medio aclaraba cuales habían sido las causas por las que se había echado abajo y, por tanto, si aquellas estaban o no fundamentadas; si sería porque no se habían incluido determinadas partidas, o si por el contrario se habían colado algunas que no deberían estar; o porque determinados conceptos aparecían inflados en detrimento de otros, más importantes, que habrían podido quedar en estado famélico.

Se supone que ha habido razones de peso suficiente, para haber tomado tal determinación, y los ciudadanos no solo merecen que se les diga cuales han sido, sino que tienen derecho a exigirlo. Porque, al fin y a la postre, lo que se está decidiendo les afecta directamente, ya que se va a administrar su dinero, y no está la cosa para dispendios.

Si con haber echado abajo el presupuesto, se hubiera pretendido jugar a la política, o mantener una justa medieval con el objetivo de lucir caballos enjaezados, no dejaría de ser una frivolidad. Y si se tratara solo de tocarle las narices al alcalde, siempre podrían existir otras formas de hacerlo, sin necesidad de retrasar una decisión tan importante, cual es la puesta en marcha de los dineros municipales necesarios para resolver necesidades de la ciudad.

Y es que, leyendo la noticia, entre líneas, a alguien podría darle la impresión que la oposición se encuentra molesta, porque el gobierno no les tiene mucho en cuenta, vamos, que no les hace ni puñetero caso, y no es que eso esté bien o esté mal, es que a los ciudadanos les tiene sin cuidado. Lo que sí les preocupa es que el gobierno municipal sepa sacar el mayor rendimiento posible a los escasos recursos con los que cuenta, y que la oposición ayude al gobierno a mejorar las decisiones y acuerdos, y no limitarse a defender las contrarias. Hacer encajar el telar de la gobernabilidad y la gestión de la ciudad son las principales misiones de ambos. Pero si algún oportunista, de esos que anidan por muchas partes, gustara de jugar a paralizar o a mover los dineros, según llegue a soplar el viento, mejor sería que lo hiciese con su pecunio particular, y no con el que pertenece al conjunto de los zamoranos; y si algún otro fuera más partidario del juego del "yo me opongo" o del de "si no te gusta te aguantas", más valdría que fuera pensando en dejar la política.

Pues eso, que tanto para gobernar como para controlar a los que gobiernan es necesario dejar la soberbia y el derrotismo, la presunción y la incompetencia. Pero claro, pedir que huya de este tipo de conductas la clase política es misión harto difícil; ahí tienen ustedes al prófugo Puigdemont diciéndole al presidente del Gobierno, cual napoleoncito del siglo XXI, que vaya a verlo, para hablar de lo que a él le apetezca, mientras Rajoy se encuentra empeñado en batir su propio récord de ignorar los problemas. O la perogrullada del secretario general del PSOE diciendo que, si los sindicatos y la patronal han llegado al acuerdo de subir el salario mínimo hasta los 850 euros, en 2020, él, que es más listo que nadie, lo va a hacer hasta los 1000 euros: así, de golpe y porrazo, sin hacer números, simplemente porque alguien se le ha adelantado en un tema tan sensible.

Pero eso es lo que tenemos, y esos son a los que seguimos votando, en la confianza que alguna vez puedan cambiar. Aunque, tristemente, si se repasara la historia de España, la reciente y la pasada, la de izquierdas y la de derechas, la transversal y la de los anarquistas y libertarios, se llegaría a conclusiones nada halagüeñas. Y es que nada puede sorprender en un país que llega a otorgarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a "Lolita" Flores.

Alguien dijo alguna vez aquello de ¡Lo urgente es esperar! Y no le faltaba razón, porque de nada sirve precipitarse, y lanzarse al vacío sin haber medido antes la distancia que le separa del fondo, ya que el porrazo podría llegar a ser descomunal. Pero tampoco es aconsejable quedarse sentado, con las piernas colgando sobre el borde del abismo, porque alguien puede tirar de ellas haciendo que la historia llegue a terminar de la misma manera.