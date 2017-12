Política de cohesión y cambio demográfico

Cuando hay una problemática lo primero que hay que hacer por los responsables de darle solución es que sean plenamente conscientes de la misma, de los perjuicios que le originan a las personas, a los territorios, a la actividad económica-empresarial, etc; después, procurar analizar las causas de la misma, el por qué de la misma; subsiguientemente, inventariar los medios de todo tipo bien sean humanos, materiales, etc., disponibles; también, inexcusablemente, conocer las técnicas, los métodos científicos, los saberes existentes, para darles solución; por supuesto, contar, cooperar, coordinar, a todas aquellas personas públicas y privadas, que por sus competencias legales, saberes académicos, estar bien informados, o vivir y sufrir la problemática en cuestión pueden, y deben, aportar ideas, sugerencias, estudios, etc; de forma y manera que la problemática sea abordada conjuntamente por todos los agentes sociales, políticos y empresariales que tienen que elaborar una sola programación, con sus correspondientes estrategias y tácticas, gestión y administración de recursos, de forma y manera que haya una sola programación de actividades, de presupuestos, de gestión, que aunando los esfuerzos de todos se consiga con eficacia, con eficiencia, con prontitud, con más garantía de éxito, con economía, con sinergias, sin solapamientos, etc., la solución óptima que contribuya al desarrollo económico y social de un territorio y población, evitando de esta manera la dispersión de energías de todo tipo, tan escasas y tan necesarias para las "mil y una" necesidades colectivas.

Son, pues, los más inmediatos "sufridores" de la problemática en cuestión quiénes tienen que procurar su solución, con su esfuerzo, con la cooperación entre ellos, con la aportación de ideas, etc., los primeros que tienen que hacer frente a la misma; para, posteriormente, plantear las reivindicaciones que procedan ante las Administraciones Públicas¸ y éstas sean del ámbito que sean, del partido político al que pertenezcan sus responsables; y en base a un exhaustivo análisis de las posibilidades, oportunidades, fortalezas, que le puedan ofrecer sus empleados públicos o investigadores de la "Academia"; arbitren la programación y decisiones subsiguientes encaminadas a evitar la despoblación del territorio, por ejemplo.

La despoblación del medio rural, especialmente en el interior de España, es un hecho desde los años cincuenta del siglo pasado, y antes si nos remontamos a la emigración, especialmente a América en los primeros años de esa centuria; entre otras muchas causas están la elevada demografía; recordemos aquello "tendremos los hijos que Dios nos mande", menos mal que la Encíclica Populorum Progressio, de S.S. Pablo VI, contempla "la paternidad responsable", dicho sea de paso y "entre paréntesis"; la mecanización del campo, la industrialización del país con la demanda de obra bien pagada, jornadas laborales racionales, consensuadas y con "convenio colectivo", las mejores condiciones de vida y de progreso para los hijos, de dotaciones colectivas, culturales y sanitarias del medio urbano, etc, etc etc. Además, normalmente, los habitantes más emprendedores, cuando terminaban la "mili", sobre todo; no regresaban al terruño a que los siguieran explotando y a no tener futuro.

La economía nos dice que las variables de esa naturaleza se rigen por la ley de la oferta y la demanda; que una especialidad de la economía de la empresa, como es el marketing, nos indica que hay que analizar el mercado, en continua evolución de gustos, de necesidades, de deseos, para ofrecerle lo que pide; en fin que hay que tener mentalidad y espíritu empresarial por los titulares de los negocios agroganaderos, alimentarios, etc., como de todos aquellos asentados, o que deseen hacerlo, en los pequeños municipios, lo que conllevará la creación de empleo, la fijación de población, etc; pues como no haya actividad económica, no habrá ni presente y menos futuro.

Por todo ello la Diputación Provincial, sus diputados y empleados públicos, con esfuerzo con trabajo, debieran conocer, analizar, adaptar, proponer y aplicar, el contenido de la reciente Resolución del Parlamento Europeo, "Despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico", de 14 de noviembre de 2017. A lo largo de sus 28 puntos, demanda más ayudas comunitarias para los territorios de la UE despoblados; para lo que financiación para potenciar la sociedad de la información, I+D, empleo, educación, política social, transporte, para lo que es preciso la cooperación, la coordinación, es espíritu público emprendedor de los empleados públicos y cargos electos, lo que propiciará la eficiencia en el empleo de los recursos públicos provinciales, las inversiones estratégicas, como son las digitales, en telecomunicaciones, servicios públicos, en investigación y en pymes, etc., lo que exige un alto grado de concienciación, de sentido del deber, para alcanzar el fin al que deben contribuir quiénes cobran mensualmente del erario público provincial, el bienestar y el desarrollo económico y social de la provincia.

Sancho de Moncada