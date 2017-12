Toda la vida oyendo decir que hay que proteger a la familia como núcleo esencial de la sociedad. Toda la vida oyendo decir que la familia es la base de la sociedad siendo como es anterior a toda forma política. Toda la vida oyendo decir que, desde un punto de vista antropológico, las primeras sociedades humanas surgieron en torno a la familia, para acabar comprobando que todo ese interés se ha quedado en prácticamente nada y que su desprotección por parte de la administración es real.

Para el mismísimo San Agustín la familia es la institución que constituye la base de la sociedad. Es más, el santo obispo de Hipona asegura que todo el tejido social parte y se edifica a partir de esta célula fundamental: la familia. Para San Agustín, para Aristóteles, para Santo Tomás de Aquino, pero no para Manuela Carmena eximia alcaldesa de Madrid. Y eso que ciertas medidas protectoras son más propias de la izquierda que de la derecha. Solo que la izquierda de Carmena es un híbrido, es un ente abstracto y raro, muy raro que nunca se sabe si va o si viene.

La única verdad es que para esta señora la familia no constituye lo que tradicionalmente ha venido constituyendo en la sociedad de todo el mundo. Hasta tal punto es así que ha dado un buen tijeretazo que asciende al 50,59% al gasto para las familias. Nunca sabremos si se le ha ocurrido a ella sola o ha sido empujada por esas mareas negras que la acompañan en su gobierno municipal. Lo cierto es que el Ayuntamiento que preside esta señora, a la que Cayetana Álvarez de Toledo nunca perdonará el ridículo de aquella ridícula cabalgata (yo tampoco), ha eliminado 16,5 millones del presupuesto para el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en 2017. Más de doce millones de euros correspondían al programa de Emergencia Social.

No están las familias, sobre todo las más vulnerables a causa de la crisis, para que la administración más cercana, que es la municipal, las abandone a su suerte. Congelar las partidas destinadas a familias del programa de Atención a la Inmigración o las transferencias a las familias de los centros docentes de enseñanza Infantil y Primaria es una medida injusta. Con esta gente se está viendo bien a las claras que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. Se les llena la boca de palabrería hablando de todo aquello que la gente quiere escuchar y a la hora de aplicarlo o no saben o no tienen o pasan olímpicamente.

No se puede abrir la puerta de palabra a las familias de expatriados, de emigrados, y luego cerrarles el grifo que les puede permitir vivir con dignidad. De palabra se abre muy bien la puerta de casa. Luego, la realidad dice otra cosa. Por eso admiro profundamente a las familias que se lanzan a esa hermosa aventura solidaria incluso sin paracaídas, porque son de ese jaez, porque su generosidad habla por ellas, porque no necesitan formar parte de otra estadística que no sea la que dicta su corazón. Manuela Carmena está reñida con los presupuestos. Siempre corta del lado que no debe. Para chorradas le sobra el dinero, para lo verdaderamente importante, no es que le falte, es que lo congela y a otra cosa mariposa.