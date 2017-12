La soledad del corredor de fondo en la política

En la política algunos somos corredores de fondo -como el protagonista de la película del mismo nombre- y por eso venimos de muy lejos y tenemos la memoria de los que labraron los caminos para "empujar la historia hacia la libertad", Labordeta.

Somos de la estirpe de los perdedores de muchas carreras. Y por ello no nos asusta perder una votación en un ayuntamiento, que no deja de ser una piedra en el camino que podremos sortear siempre que no nos desvíe hacia la derecha, porque ahí no está nuestra meta. Porque "una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar", José Alfredo. Y porque no vamos a perder nuestra digna historia de perdedores por un puñado de votos.

Somos de la estirpe de los luchadores que entrenan todos los días, muchas veces en soledad, para llegar a la meta, sorteando las zancadillas de quienes disputan el poder para poder levantar el bastón de mando de la alcaldía. Pero eso no nos preocupa porque hay alcaldes como el nuestro, Guarido, que saludó desde el balcón del ayuntamiento a quienes le esperaban en la plaza, no con el bastón de mando sino con el puño en alto.

Somos de la estirpe de la resistencia, porque no tenemos fuerza para rendirnos y porque "un revolucionario es un ciudadano de su deber", Ché Guevara. Y por ello y en cualquier circunstancia vamos a cumplir con los compromisos que adquirimos con la ciudadanía de Zamora con toda la fuerza de nuestros brazos y el impulso de nuestro corazón, que nos hacen fuertes y resistentes. Somos de la estirpe de la utopía que pensaron tantos hombres y mujeres porque será posible, aunque "ni tú, ni yo, ni el otro llegaremos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser".

Somos de la estirpe de los pacíficos. Por ello "nuestra arma es nuestra palabra" y nuestro trabajo. Y hablamos con todo el mundo porque no nos creemos más que nadie, abiertos siempre al diálogo. Pero hablamos todos los días para superar la pobreza, la marginación, el paro, la desigualdad? esas cosas que se llaman ideología de izquierdas, que siguen siendo nuestra hoja de ruta.

Somos de la estirpe del pueblo y por ello respetamos a todo el mundo salvo a los que equivocaron su camino y están en la carrera para explotar al pueblo que vive de su trabajo.

No somos de la estirpe de los mercaderes de personas Y por ello ni compramos ayuntamientos, ni votos, ni voluntades. Porque "ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar", Marcelino Camacho.

No somos rehenes de nadie ni siquiera para llegar a la meta, porque la meta es el camino. Por eso seguimos corriendo aunque sea en solitario: "haciendo camino al andar", Antonio Machado. Hay una carrera que discurre por la derecha cuya meta es el poder por el poder: ¡ganar! Y hay otra carrera que discurre por la izquierda cuya meta es: ¿para qué el poder si no es para cambiar el mundo, la ciudad, Zamora? Por eso somos capaces de pararnos a pocos metros de la meta de los vencedores, y darnos la vuelta para seguir en el camino.

Porque la carrera institucional no es la prioritaria, sino un atajo para llegar a la meta final donde "los nada de hoy todo han de ser", compañeros de la Internacional.

Y si llegar a la meta supone traicionar lo que hemos sido, no dudaremos en parar unos metros antes aunque nos veamos ganadores de la medalla, para seguir con lo dicho: con los nuestros, con la izquierda, con más fuerza, sí. Con la piel dura para resistir los arañazos aunque esté el corazón sangrando.

Porque "no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar todos y a tiempo", paisano León Felipe. Porque "no nos engañamos creyendo que en adelante todo será fácil; quizás en adelante todo sea más difícil"- revolucionario, Fidel.