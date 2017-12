Lugar de encuentro para la paz

Ha sido muy gratificante social y culturalmente participar en las Jornadas celebradas los días cuatro y cinco de este mes de diciembre en Villalar de los Comuneros con el título que encabeza este artículo. El objetivo ha sido debatir y analizar la situación de la Paz en el mundo. Como manifiesta el alcalde Luis Alonso Laguna en el saludo de la presentación de dichas jornadas: "Todavía sigue habiendo en el mundo Berenguelas y Comuneros, que dejan parte de su vida en el empeño por lograr un mundo en paz y libertad, marcando huella para que otros sigan sus pasos. Berenguela se reúne en 1.230 con los Caballeros de Toro en Villalar para hablar de Paz y la unificación de los reinos de León y de Castilla; y los Comuneros son derrotados en 1.521 por reclamar justicia y paz".

Han sido unas jornadas ejemplares y oportunas, que dan sentido a la inquietud de los vecinos y de la Corporación Municipal que, una vez más, han demostrado que desean responder a su condición singular y simbólica, más allá de acoger la presencia y celebración de los miles de castellanos y leoneses los 23 de abril de cada año, de lo que se sienten orgullosos y agradecidos.

Tuve la satisfacción de presentar estas jornadas que coinciden con la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, donde el artículo 26, entre otras cosas dice. "que la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y también promoverá el desarrollo de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la Paz".

La profesora por la Universidad Autónoma de Madrid, Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero, intervino brillantemente sobre "Gobernanza y Derechos Humanos", asegurando que la Paz y la seguridad también vienen de la mano del desarrollo económico y social, atreves de la conservación del medioambiente. Que España y Castilla y León son ricos en patrimonio natural y que es urgente cuidar; manifiesta que es apremiante la lucha contra el cambio climático y ello tiene que ver con la despoblación, siendo aquel su peor enemigo. Considera preciso establecer la relación equilibrada ente el ámbito rural y el urbano, así como el fomento de la biodiversidad en la agricultura, como elementos necesarios para el fomento de la Paz.

En su interesante intervención, el Padre Ángel demuestra que según un informe de Naciones Unidas, el pasado año había más de treinta conflictos armados en el mundo, fundamentalmente en África, Oriente y Medio. Expuso la situación del desarme y los refugiados denunciando la vergüenza y el delito escandaloso de como se trata a los refugiados, y los miles y miles de vidas que se están perdiendo en los mares. Aunque puso de ejemplo la actuación de la Iglesia, también reconoció que muchas guerras vinieron por la intervención en el mundo y en la historia por las iglesias.

Comparó la paz con la familia y cuando un hijo se quiere marchar de la casa de los padres de toda la vida, como podría ser el caso de Cataluña, lo que no puede hacer es marcharse dando un portazo. Apeló al dialogo como la única solución a los problemas, por muy complicados que sean.

La intervención magistral del profesor Mayor Zaragoza - al que se le homenajeo con la Mención de "Comunero por La Paz"- la desarrolló fundamentalmente con la sabiduría sobre los problemas mundiales que más amenazan la convivencia y la paz en estos momentos; aunque mostró un mensaje de esperanza y optimismo, por la capacidad que tiene los ciudadanos de decir "no" con un móvil y un ordenador; y que estamos en un tiempo donde tenemos tantas facilidades para expresar opiniones, en este sentido manifiesta que "el silencio es un delito"; no podemos callar frente a unos acontecimientos que dificultan la cultura de la Paz y la convivencia, ante la escalada armamentista y los problemas del cambio climático, y la más triste realidad: frente a los que mueren de hambre y se ahogan en el mar.

Manifestó rotundamente, que le preocupa menos el liderato de Corea del Norte de Kim Jong-un, que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la tendencia del Partido Republicanos, al mantener el poder hegemónico de las armas nucleares.

Sobre el cambio climático, lamentó que pese a los esfuerzos de los científicos para alertar a la humanidad de que estamos en un punto de no retorno, los dirigentes políticos no asumen realidades como que el 90% del Ártico se ha derretido y, la Unión Europea no reacciona, cuando Trump dice que Estados Unidos no cumplirá con los acuerdos medioambientales de París.

Denunció el peligro de los "supremacismos" que en el siglo XX tuvieron como exponentes, entre otros a Hitler y Mussolini, con lemas como "los alemanes primero"; al tiempo que lamentó que aun perviva el proverbio pernicioso : "si quieres la paz, prepara la guerra", que habría que cambiar por: "si quieres la Paz, prepara la palabra".