Zamora y la exclusión

En nuestro periódico La Opinión - El Correo de Zamora, del día 8 de diciembre, en el apartado, el humor de Álvaro, referente a la exclusión de nuestra Estación de Autobuses de Zamora, era sumamente ilustrativo, pues, correspondía a la noticia aparecida el día anterior en nuestro diario, titulada " Zamora, al margen de una millonaria inversión regional para mejorar estaciones de autobús". La exclusión parece ser viene motivada por ostentar la gestión de la Estación el propio Ayuntamiento de Zamora.

Para la Estación de Autobuses de Benavente, según noticias periodísticas, hay prevista una inversión que superará los 630.000 Euros, para el remozado de su terminal, que en honor a la verdad buena falta le hace.

Este es el regalo de Navidad para los benaventanos. Los presupuestos pasan de largo por el Duero zamorano. Nuestra querida provincia siempre a la cola.

Me pregunto: Qué hacen nuestros políticos para mejorar las infraestructuras de nuestra provincia? Espero su respuesta en este mismo diario, porque el que calla otorga, según el refrán, muy utilizado por estos pagos zamoranos.

Recordarles que Zamora en el último año, 2016, perdió 2.771 habitantes la más notable de la Comunidad de Castilla y León. No toco el tema del crecimiento vegetativo, (nacimientos menos defunciones) que en nuestra Comunidad de Castilla y León en el año 2016, fue de 11.698 personas.

En el diario, creo recordar, del pasado día 7 de diciembre, para mayo exactitud, consulten la hemeroteca, apareció un titular que me ilusionó, titulado " La reapertura de la Ruta de la Plata se activa gracias a la mayoría del Congreso" .

Los lectores de La Opinión - El Correo de Zamora, conocen perfectamente, que en La Columna del Lector, he escrito varios artículos pidiendo a las instituciones públicas y privadas, el estudio de viabilidad para la reapertura de la línea férrea de la Ruta de la Plata (Palazuelo - Astorga ), ( Castilla y León unidas con Extremadura por ferrocarril ), pues, lso zamoranos no podemos seguir incomunicados, es una línea que debe ser incorporada y formar parte de la Red Transeuropea de Transporte y estar en el Corredor Atlántico.

La línea férrea Ruta de la Plata, debe servir para viajeros y mercancías; y que no se nos diga como parece ser han manifestado algunos diputados de otras comunidades autónomas, muy lejanas, que, la proposición no de ley, es una "grosería intelectual", o que no cree en "varitas mágicas ", y aludió a que la línea se cerró por su baja demanda.

Hemos de partir de la base de que la existencia del derecho a la comunicación ferroviaria es una necesidad básica de carácter social público, y como tal debe existir, con independencia de la mayor o menor rentabilidad que reporte al Estado. En el mundo rural estamos hartos de escuchar que no se pueden dar servicios por la baja o nula rentabilidad que los mismos reportan, y en base a tales alegaciones, se suprimieron las escuelas en los pueblos, los coches de línea, la asistencia médica cada vez es menor y más espaciada; en conclusión, que en el mundo rural, al ir disminuyendo la población y ser sus habitantes cada vez de mayor edad, corre el riesgo que le corten hasta el suministro de luz, al no ser rentable para la empresa suministradora.

Señores políticos, tómense las cosas muy en serio y comiencen a reclamar para nuestra Comunidad Autónoma y provincia de Zamora la reapertura de la Ruta de la Plata, pues, es inadmisible que pueblos tan importantes como La Bañeza, Benavente, Guijuelo, Béjar , etc... estén sin tren en pleno siglo XXI, cuando sí lo tuvieron en el siglo XIX. El tren llegó a Benavente a mediados del mes de julio del año 1896, gestionado por la compañía conocida como ferrocarriles del Oeste y unía Palazuelo ( Cáceres ) con Astorga ( León )., y en el año 1985 se cerró la línea para viajeros y en 1995 para mercancías.

Cualquier tiempo pasado fue mejor, podemos decir, sin temor a equivocarnos. Es triste pero ha sido la cruda realidad para nuestra zona. Hemos de luchar, todos unidos, para conseguir la reapertura de la línea, por la función social que cumple y por las ventajas y desarrollo económico que traerá para nuestra región y nuestra provincia de Zamora, al ser una realidad que el transporte ferroviario, viajeros y mercancías, se impone, máxime cuando no contamina y ésta línea puede comunicar Gijón con Algeciras y enlaces a Portugal.

La comunicación por vía férrea, León, Benavente Astorga, Zamora, Salamanca, seguramente será un éxito, pues, el número de estudiantes universitarios y de bachilleres, que se trasladan diariamente es muy numerosos, a ello hemos de añadir los pacientes a consultas médicas, visitas hospitalarias, personas a hacer gestiones administrativas y compras, el éxito está asegurado. Señores políticos, manos a la obra, y esperemos que la Reapertura de la Línea Férrea Ruta de la Plata, en breve, sea una realidad y podamos ir en tren, como en nuestra adolescencia y juventud, desde Benavente a Salamanca, a Cáceres ... Zamora existe y los zamoranos pedimos que la reapertura de la línea Ruta de la Plata sea una realidad.

Señores políticos no nos defrauden, ahora o nunca.

Pedro Bécares de Lera