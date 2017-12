Mariló y la RAE

El pasado lunes le hacían una entrevista en la que le preguntaban por temas (repulsivos) de la actualidad como el caso de "la manada". A la señora no se le ocurre otra cosa que decir que "tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista". Me quedo más loca que después de ver el vídeo de los economistas de las hipotecas (si no lo han visto ya tardan, así como las explicaciones que dan sus protagonistas).

¿Machismo desde el buen punto de vista? ¿Pero esta mujer sabe lo que es el machismo? De verdad, que ya no hace falta tener un diccionario al lado para salir de dudas y hablar con propiedad. Que la web de la Real Academia Española (RAE) y su aplicación para móvil son la mar de útiles a la hora de buscar el significado de una palabra en un pispás. ¿Que somos tan perezosos que ni eso? Pues hasta la institución que limpia, fija y da esplendor a nuestra lengua te responde a golpe de tuit. Si no que se lo digan a la genial 'tuitstar' @lavecinarubia que los trae fritos con sus ocurrencias para alegría de todos.

A ver, Mariló. "Machismo: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres". Eso dice la RAE. ¿Tú ves que haya posibilidad de sacar algo bueno de esa definición? Por mucho que te refieras a que los hombres defiendan a las mujeres como pobres damiselas en apuros frente a una manada de cerdos desalmados. Los tiempos de princesas indefensas pasaron hace tiempo, aunque tú te creas la reina del mambo.