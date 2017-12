Unos más iguales que otros

Como lo de Cataluña va para siglos y siglos y de la Navidad está casi todo dicho, esta semana me he fijado en una noticia que, como tantas otras, ha pasado desapercibida o no ha tenido el eco que merecía. Me refiero a un estudio de dos economistas de la Universidad de Zaragoza que revela que las ventajas fiscales de algunas comunidades autónomas atraen a contribuyentes adinerados que cotizan en esas zonas y dejan de pagar impuestos en las que residen o residían. Nada nuevo bajo el sol. Ya se sabe que los capitales son como los tordos en los melonares: están picando y sacando tajada, pero, en cuanto oyen un ruido, levantan el vuelo y se van a comer a otro melonar que les ofrezca más ventajas y seguridad.

En el caso que nos ocupa, la novedad reside en que los profesores Julio López Laborda y Fernando Rodríguez Sauco han demostrado con números y datos lo que era una impresión generalizada pero no contrastada científicamente. Para ello han estudiado los movimientos de contribuyentes ricos desde el 2006 al 2012. Es decir los que cambiaron de domicilio fiscal y se fueron a pagar (lo menos que podían) a otra parte.

Hay conclusiones muy reveladoras. Una de ellas es la que atañe a Castilla y León. Átense los machos que ahí van las cifras: en los seis años citados, esta tierra perdió 397 grandes (o medianas) fortunas de las que 270 "emigraron" a Madrid. Para completar la balanza hay que constatar que Castilla y León captó 115 adinerados, una cantidad que no está mal, pero que se queda en nada si la comparamos con los 397 que se fueron. O sea, resultado claramente negativo. O sea, la Junta recaudó mucho menos. O sea, el Gobierno autónomo dispuso de bastante menos dinero para atender esas necesidades que usted, usted y yo reclamamos a diario: Sanidad, Educación, servicios sociales, carreteras, viviendas, Internet rural, apoyo a agricultores, emprendedores, jóvenes y un largo etcétera.

¿Por qué los ricos de aquí se van a Madrid? Uno creía que solo lo hacían los pobres para buscar trabajo. Pero no, también emigran, aunque solo sea sobre el papel, los que andan con los riñones cubiertos y poca necesidad de doblar el espinazo. Los referidos profesores lo tienen claro (los demás también): porque allí, en la capital de España, pagan menos. Como lo oyen.

-Pero, hombre, si vienen los de Madrid contando al pueblo que allí no hay quien viva porque todo está por las nubes, que parece que los monederos tienen colitis, hala todo el santo día soltando y soltando, y ahora resulta que los ricos de aquí se van con la Cibeles porque en Madrid apoquinan menos; esto no hay quien lo entienda, reflexiona don Aristóbulo, incrédulo él.

-Se ve que, como ocurre siempre, cada cual cuenta la feria según le va en ella. Los que creen que todo está caro se quejan y los que cortan el bacalao saben dónde está el percal y dónde conviene echar el anzuelo; desengáñese, nadie da pesetas a tres reales, apostilla don Pragmacio, dado a razonarlo todo.

No, no es fácil explicarse cómo una comunidad rica, poderosa y demás como es Madrid puede tener una fiscalidad tan distinta a otra pobre y necesitada como es Castilla y León. ¿En Madrid no necesitan los impuestos si es que tienen tantos gastos como dicen? Pues, se ve que no. O que han echado cuentas y les compensa más atraer el domicilio fiscal de los ricos que sacudir impuestos como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones. En Madrid, no se abonan esos impuestos; aquí y en otras comunidades, sí. ¿Tiene esto sentido en un país donde autoridades y políticos no dejan de hablar de igualdad y más igualdad? Hay opiniones para todos los gustos, pero parece claro que estas situaciones llevan a la desigualdad real y que, en la pelea por atraer capitales, hay perdedores y ganadores. Y, ¡oh casualidad! Siempre ganan los mismos y pierden los mismos. Y, ¡oh casualidad!, siempre suelen ganar los que más se quejan y siempre pierden los que se callan.

¿Y no hay forma de homogeneizar el maremágnum impositivo y unificar criterios? Parece que no; estamos en el Estado de las Autonomías y aquí el que más chifle, capador?

-Y dígame usted, don Pragmacio, si yo cambio la pensión a Madrid, ¿me darán más o me quitarán menos?

-Creo que de momento, no, pero todo se andará, todo se andará, don Aristóbulo.

¡Felices Fiestas!¡Paz y pan para todos!