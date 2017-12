Grandes personas

No es necesario esperar a estos días de Navidad, en que suelen brotar los sentimientos de amor, cariño y buenos deseos con más facilidad que durante el resto del año, para darse cuenta que habitualmente vivimos rodeados de personas generosas, solidarias, atentas y simpáticas que merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud. Y por eso hay individuos, como yo, que somos muy afortunados, porque compartimos el tiempo con ellas en una atmósfera saludable. Lo he podido comprobar una vez más durante los últimos días en distintos momentos y acontecimientos de la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. Personas que han regresado físicamente a mi vida tras muchos años, personas que han vuelto a cruzarse en mi camino y que guardan grandes recuerdos del pasado porque afortunadamente siguen siendo únicos e irrepetibles, personas que he conocido de golpe y porrazo o personas que conviven contigo diariamente y cuya generosidad, predisposición y buen talante no tienen precio.

Seguro que ustedes conocen y conviven con decenas, cientos o miles de personas a diario o de vez en cuando que merecen ser reconocidas por muchos motivos. Personas que siempre están a nuestro lado y cuya generosidad es casi infinita; personas que, cuando se reclama una ayuda, un consejo o un hombro para apoyarse, están ahí, dispuestas a todo; personas que sacrifican y dan lo mejor de sí mismas no sólo por sus seres queridos, que es lo más natural del mundo, sino también por otras personas cuyas vidas desconocen pero que nunca te son ajenas; personas que caminan por la vida con una sonrisa y cuya energía se palpa cuando te cruzas con ellas en la calle o disfrutas de su compañía en el trabajo y en cualquier otra circunstancia; personas que, pese a las dificultades y los problemas de la vida cotidiana, que son numerosos, se levantan cada día dispuestas a seguir construyendo un mundo mucho más humano; en fin, personas anónimas que se entreguen a causas justas, como voluntarias o simplemente porque les apetece, sin esperar nada a cambio.

Seguro que usted es una de esas personas. Aunque no sea consciente, personas como usted son las que realmente mueven el mundo. Y la suerte que tenemos es que estamos rodeados de este tipo de personas en mucha mayor cuantía de lo que pensamos. Es verdad que también están las otras, esas personas que lo ven todo negro, que son antipáticas e insolentes, que se quejan constantemente y que apenas mueven un dedo para cambiar el mundo; personas egoístas que solo saben conjugar la primera persona del singular y olvidan que lo que realmente nos hace humanos es la maravillosa aventura de compartir ideas, experiencias, sensaciones, conocimientos y cualquier otro momento de la vida; personas centradas únicamente en conseguir sus intereses y obtener beneficios personales a costa de pisar, en muchas ocasiones, a las personas que tienen enfrente. Estas personas tienen muchos problemas y lo peor es que no lo saben. Lo relevante, sin embargo, es que la mayoría vivimos rodeados de grandes personas. Personas maravillosas. Y desde aquí quiero agradecerlo.