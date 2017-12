En Cataluña y en toda España, a ver quien fue el más chulo el día después de las elecciones autonómicas que han dejado las cosas como estaban, o puede que peor, pese a que los independentistas verán desde ahora, muy claramente, balancearse la espada del articulo 155 de la Constitución sobre sus cabezas, con todo lo que ello significa, y ya lo saben, con sus cabecillas huidos o en prisión, o acusados de muy graves delitos que la justicia habrá de substanciar hasta la últimas consecuencias.

Eso es, y desde Bruselas sale el prófugo Puigdemont sacando pecho aunque su partido solo ha sido el segundo más votado con muchos menos votos y escaños que Arrimadas, la candidata de Cs que ha sido la gran vencedora de estos comicios precipitados aunque su triunfo para poco le va a valer a su partido y a la España que ansiaba terminar de una vez con la alucinada pesadilla separatista que el próximo Govern de una u otra manera se apañará en mantener, como no se cortan de proclamar sus líderes. Exige, el expresident de la Generalitat, que ya se ve en el cargo de nuevo aunque aquí, de entrada, lo que le espera es la detención y la cárcel, que Rajoy acuda a entrevistarse con él.

A lo que el presidente del Gobierno y del hundido PP por aquellos lares catalanes, con una cara de circunstancias como pocas veces se le ha visto en fotos y televisión, le ha replicado que vuelva a España si quiere diálogo. Y se ha engallado también para afirmar que los resultados de Cataluña no son extrapolables al país y que no convocará elecciones generales. Sin la menor autocrítica, como es habitual en el personaje. Pero serán la situación y las circunstancias las que determinen si el Gobierno del PP puede sostener hasta el final la presente legislatura, algo por lo que ahora mismo pocos apuestan pese a esos supuestos logros económicos y políticos como pregona Rajoy. El fracaso de Cataluña puede ser una losa muy pesada para el partido que gobierna en minoría y sin mas apoyo fijo hasta ahora que Cs. Los de Rivera van a crecer con su mezcla de ideas conservadoras y liberales tras su éxito del 21-D y habrá que estar atentos a ver si fijan de una vez su trayectoria en esta nueva etapa que tienen encima y que pudiera convertirles definitivamente y de una vez vez en alternativa válida para el Gobierno de la nación. Para colmo, desde el PP se ha despreciado el triunfo de Arrimadas mirando por encima del hombro, y el candidato popular, Albiol, que aun no ha dimitido, ha culpado de su descalabro a las estrategias contrarias de Cs. Por su parte, Sánchez, Iceta, y los del PSC consideran que la estancada presencia socialista se debe al cúmulo de errores sumado por Rajoy, olvidando que fueron ellos quienes impusieron como condición al 155 la convocatoria de elecciones inmediatas, que es lo que ha llevado a lo que se lamenta.

Ni Arrimadas ni Rivera renuncian, dicen, a que Cs pueda gobernar si los secesionistas no llegan a cerrar pactos. Mero deseo, obviamente. Pese a sus 18 diputados imputados por la justicia y pendientes de graves procesos penales, gobernarán, porque el fanatismo independentista les ha vuelto a situar de nuevo en el punto de partida. Pero ahora los caminos serán distintos, más sinuosos, y más largos.