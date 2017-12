De ángeles que no lo son y Palabras incomodantes

no le había dado tiempo al ángel a transmitir la vocación que Dios le había reservado y ya María se había turbado. Con solo sentir que Dios nos está llamando a algo ya nos sentimos desconcertados, unas veces por nuestra fragilidad, otras por nuestra comodidad. La palabra de Dios denuncia nuestras incoherencias, por eso siempre es molesta, y quienes la predican son "incomodantes" para la sociedad de lo políticamente correcto. Por eso hay que discernir quiénes son hoy los ángeles que Dios envía, hombres y mujeres de carne y hueso que son incómodos por el testimonio que dan. ¿Que este o aquel vecino o conocido me es molesto porque da un testimonio radical del evangelio? Ése podría ser hoy el ángel que a nosotros nos turbara con lo que Dios tiene que decirnos. Hay que tener cuidado de aquellos que son alabados por lo mundano: laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, etc. No suelen ser ángeles de Dios quienes justifican lo que Dios no quiere: la cultura de la muerte y de la ruptura y la confrontación en las familias y en la sociedad. No nos importa ejemplificar con los sacerdotes, que teniendo libertad para elegir una opción política y votarla, sin embargo recuentan votos ilegales en los presbiterios de sus iglesias.

La peculiar vocación de María fue la de gestar el Verbo de Dios por el que el Padre creó todas las cosas. Como siempre, la palabra de Dios puede ser molesta, pero María, a pesar de que podía ser algo que trastocara sus planes con José, decidió acoger la voluntad de Dios y gestar el Verbo. Como narran otros textos, José decidió repudiarla en secreto, era molesto tenerla de mujer, pero la amaba. Una vez más el ángel del Señor trastoca los planes, esta vez de José, haciendo del cuidado de María y de la protección de Jesús el sueño de su vida; poco más sabemos de ese hombre que completó la vocación de María, porque la maternidad y la paternidad son una para Dios. Quizá lo más cómodo hubiera sido quedarse donde estaban, que Herodes les hubiera encontrado y después, con María, formar una familia -como diríamos en estas tierras- "normal y corriente". Pero José se molestó en sacar a María y a Jesús de allí caminando hacia Egipto. Igual que María se molestó en salir a cuidar de su prima Isabel, teniendo la excusa perfecta de su embarazo para quedarse en su casa.

El ángel nos turba con sus palabras -cuando es un ángel de verdad-, la palabra que nos trae nos incomoda y trastoca nuestros planes, pero quien ama a Dios no encuentra excusa para no salir, incluso fuera de su casa, fuera de su patria para ponerse al servicio de Dios y su Palabra.