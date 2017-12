Ganar y perder

Es una de las contradicciones que ofrece la democracia y dentro de la misma el sistema electoral español: que se pueden ganar unas elecciones pero no conseguir gobernar. Hay numerosos ejemplos a lo largo de los años. Pero quizá ninguno tan sonado, y tan doloroso para quienes están al lado de la Constitución, de la ley, como lo que ha pasado el 21-D en Cataluña. Ha vencido, claramente, C´s que se ha impuesto en votos y en escaños, pero el triunfo de Inés Arrimadas no impide que los partidos independentistas vuelvan a revalidar su poder y se sitúen de nuevo en el mismo lugar que antes, aunque ahora con el muro del 155 por delante lo que condicionará el futuro, al menos en las formas.

Estas eran unas elecciones más que de partidos, de bloques. Estaban los constitucionalistas, con PP, PSOE y C´s, un orden que los resultados colocarían al revés, y enfrente, a cara de perro de pelea, los separatistas, con JxC - la antigua derecha nacionalista de Convergencia - Ezquerra Republicana y los radicales de la CUP. Los que previsiblemente volverán a gobernar, porque suman mayoría absoluta. Aun no se sabe como, pero es seguro que lo harán, pese a sus desuniones y las graves incógnitas penales que pesan sobre sus dirigentes, con Puigdemont huido y Junqueras en la cárcel. Pero la coalición del ex presidente se ha impuesto, siendo la más votada tras C´s por lo que todo parece indicar que, salvo una desunión que obligue a pactos forzosos, el prófugo de Bruselas quedaría otra vez al frente de un nuevo Govern catalán. Lo que no se sabe es como. Porque si regresa a España será detenido y entonces será el Tribunal Supremo - que ayer mismo imputaba por rebelión a otros tres cabecillas: Mas, Marta Rivera y Gabriel - el que tenga que decidir si lo deja, o no, en libertad provisional para tomar posesión de su cargo. Una posibilidad con la que se especula es con que Puigdemont siga en Bélgica y una tal Arcadi, su jefa de campaña y diputada, pase a ocupar la presidencia de la Generalitat. Todo ello sin dejar de tener en cuenta que la CUP insiste, como condición previa, en ratificar de cara la senda secesionista.

Unas elecciones en las que casi todo parece haber ido hacia abajo. Exceptuando la participación del 82 por ciento, un auténtico récord, y por supuesto, la gran pero amarga victoria del partido de Rivera, lo cual no ha sido suficiente para los constitucionalistas dado el estancamiento del ambiguo PSC de Iceta, y el desplome absoluto del PP. Y también los independentistas han perdido votos y escaños aunque sigan teniendo la mayoría absoluta. Unos resultados que vienen a confirmar lo que ya se temía: el inmenso error de un Rajoy que no da más de sí, y que convocó unas elecciones para perderlas dada su precipitación sin sentido práctico y su tibieza en la aplicación del 155. Algo que le va a pasar una factura muy cara y no tardado a su partido que no va a poder gobernar tan debilitado y en minoría durante mucho más tiempo. Y eso cuando C´s parece encontrar su camino y se perfila como se acaba de ver en Cataluña como una fuerza alternativa de centro derecha capaz de tomar el relevo de un PP muy tocado por la corrupción y los graves errores. Los problemas van a continuar allí y aquí y puede que más agudizados todavía.