Delfines humanos

Según un estudio de un grupo de expertos de varias universidades británicas y norteamericanas, las ballenas, los delfines y las marsopas se comportan como humanos. En la noticia que recoge los resultados de este estudio, publicados en la revista "Nature Ecology & Evolution", se indica que estos animales tienen comportamientos similares a los nuestros porque viven en grupos muy unidos, mantienen relaciones complejas y hablan entre ellos incluso en dialectos. Según Susanne Shult, coautora del trabajo, los cetáceos "tienen cerebros excepcionalmente grandes y anatómicamente sofisticados y, por lo tanto, han creado una cultura marina similar. Eso significa que la aparente coevolución de los cerebros, la estructura social y la riqueza conductual de los mamíferos marinos proporciona un paralelo único y sorprendente a los grandes cerebros e hipersocialidad de los humanos".

Qué cosas. Por lo visto se ha constatado que forman alianzas y trabajan en beneficio mutuo, se transfieren técnicas de caza y supervivencia, cuidan de las crías, tanto de las suyas como de las de los demás, y juegan entre ellos con un fin social. Además, se hablan y no tienen problemas para comunicarse pese a que existen dialectos grupales por regiones. Lo que no entiendo es por qué dicen que los delfines y las ballenas se comportan como los humanos. Supongo que últimamente estos científicos no se han dejado caer por España porque la comparación no se sostiene. Ya quisiéramos que aquí algunos fueran capaces de hablar y trabajar en beneficio mutuo. Con que se comuniquen nos conformamos, porque lo de pretender que se entiendan en los diferentes dialectos de cada región como hacen los delfines, ya sería pedir demasiado.