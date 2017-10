Bisturí, no serrucho

Bisturí, no serrucho

El recurso al 155 es, sin duda, legal y legítimo, pero en las concretas medidas propuestas puede haber faltado contención. El profesor Leopoldo Tolivar duda de que al amparo del artículo sea posible convocar elecciones (además de no ver la utilidad de provocarlas), a lo que cabría añadir cierta incoherencia entre los medios y sus objetivos finales. ¿Hubiera sido preferible la idea inicial, de intervenir sólo la economía y las fuerzas de orden? En todo caso, si se llega a aprobar en el Senado es necesario introducir un mayor aseo (palabra que viene de sede, estar en su sitio), pues un riesgo no menor es contaminarse de las marrullerías del adversario. No conviene enredarse en caracoleos cuando le están robando a uno el partido, pero hay que cuidar el fuera de juego, una regla civilizada si las hay, sin la cual el noble deporte del fútbol sería un tropel (palabra de la que viene tropelía).