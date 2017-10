Sobre Cataluña

Resulta incomprensible e inadmisible la actitud del Gobierno de la Generalitat de independizarse de España que, en el Congreso de Diputados, defienden sus representantes (señores Tardá, Rufián...) sin éxito alguno. Rechazan las sentencias de las más altas instituciones del Estado (Tribunal Constitucional...) y no respetan, por tanto, la Constitución de 1978 votada y admitida por todos los españoles, leyes que en un alto porcentaje, en su día, igualmente aceptaron los catalanes. Su actitud ha sido calificada con razón de "golpe de Estado". Han organizado una serie de eventos totalmente ilegales, como el referéndum del pasado día 1 de octubre, que obligó al Gobierno de Rajoy a intervenir enviando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional quienes tenían que colaborar conjuntamente con los Mossos de Esquadra, estos últimos dirigidos por el Trapero que en connivencia con Puigdemont, tuvieron una actitud pasiva, permitieron que en algunos colegios se celebrara el ilegal referéndum. En las calles, las asociaciones civiles separatistas Asociación Nacional Catalana y Ómnium Cultural, organizaron tumultuosas manifestaciones. Por orden de los jueces sus dos dirigentes se hallan hoy en prisión, mientras que al Sr. Trapero se le impide salir del país. Es una actitud la que siguen de total cerrazón que ha obligado al partido en el Gobierno (PP), con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos también constitucionalistas, a aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna.

Hablan continuamente de dialogar que, indudablemente, siempre es bueno para mejorar lo hasta ahora conseguido, sin embargo, para ellos ese diálogo se fundamenta en la aceptación por parte del Gobierno de la Nación de una única idea ¡Independencia para Cataluña sí o sí! sin respetar la legislación que rechazan totalmente. No son conscientes de que, ni el señor Rajoy, como ya se lo ha dicho, ni el partido Popular, se la hubieran podido conceder porque hay que admitir la vigente Constitución democrática de 1978. Ese radicalismo exacerbado de no ver la realidad de los hechos, les lleva a no dar marcha atrás. Consecuencia de lo cual ha obligado a los grandes bancos (Sabadell o Caixa) y a las grandes empresas (Segur-Caixa Adeslas, Codorniú...), para salvaguardar sus intereses, a salir de Cataluña. Ya se cuentan por decenas las empresas que cuantitativamente se han marchado de la comunidad y cuyo número se incrementa de día en día; muchos son, igualmente, los particulares que ante el temor de perder sus ahorros, trasladan sus fondos a provincias limítrofes de otras comunidades autónomas.

Los poderes e instituciones del Estado avisan, una y otra vez, al presidente Puigdemont y a su Parlamento para que cesen en su intento, no obstante, sus amenazas continúan y las respuestas que dan muy ambiguas. La situación llega a tal extremo que la Unión Europea y los grandes países se oponen a esta actitud antidemocrática, motivo por el que los separatistas, sin lograrlo, pretenden internacionalizar la situación buscando mediadores. Han caído en el absurdo de establecer una República Catalana que, piensan, entraría en la UE como país independiente y con la moneda del euro. Lo peor de esta situación es que los separatistas están enfrentando a los mismos catalanes, la mayoría de los cuales desean seguir en España, y con su actitud en los programas de televisión (TV3) y de adoctrinamiento en las escuelas, institutos y universidades, están engañando a las futuras generaciones sembrando un odio hacia todo lo que es español.

Para finalizar, Cataluña nunca fue un reino sino un condado dependiente del Reino de Aragón, y que los problemas con el Gobierno Central de Madrid, se agudizaron con el Decreto de Nueva Planta que firmó Felipe V finalizada la Guerra de Sucesión a comienzos del siglo XVIII. Por favor, por el bien de todos los ciudadanos y estudiantes catalanes, rectifiquen los errores que en los centros públicos históricos tienen recogidos intencionadamente.