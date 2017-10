¡Infame y despreciable!

No puede ser otra cosa quien hace las declaraciones que ha hecho Willy Toledo a la Televisión del Régimen venezolano. Cómo es posible que se puedan decir tantos infundios seguidos, que se pueda mentir con el descaro con el que lo hace este pésimo actor, que vive de la provocación, de la infamia, del insulto a España y a los ciudadanos españoles, cosa que hace, además de aquí, donde se le consiente sin que nada le ocurra, mire si habrá libertad, y sobre todo allí, en los medios de comunicación de probos países como la Venezuela de Maduro y la Cuba de los eternos Castro.

Este tipejo, va a iniciar gira por España con una obra de teatro, no seré yo quien le haga publicidad, espero y deseo de corazón que encuentre el patio de butacas vacío, si acaso con los afines a él, que ya sabemos quiénes son, todos aquellos a los que el régimen de Maduro paga religiosamente por los servicios prestados, por decir lo que dicen y hacer lo que hacen, fundamentalmente ir en contra de España. De esta España aunque a veces desigual e injusta en algunos aspectos, pero es la que hemos forjado entre todos, la que sacamos de una difícil coyuntura y sin aspavientos, sin mentiras, desde la unidad, la situamos donde ahora está, en el orbe europeo y mundial y entre los países más democráticos del mundo.

No entiendo como la Fiscalía no actúa contra este bien pagado. El Gobierno de España, sea el que sea, ahora toca este, tiene que ponerse las pilas y acabar con este estado de cosas: declaraciones infundadas, quema de banderas, insultos al Jefe del Estado y a las Instituciones españolas y así una retahíla de despropósitos que nos tienen hasta la coronilla. En la tele que administra Maduro, se permitió decir y no transcribo todas, lindezas de España como las siguientes: "Me gustaría enviar un mensaje al pueblo venezolano y a esa parte que piensa en emigrar y marchar a España porque van a encontrar una situación mejor. Todos esos mensajes son mentira. No se vayan para España donde las libertades sociales, políticas, laborales, y culturales que se disfrutan en Venezuela y que se incrementan día a día, en España son una absoluta utopía". Hace falta ser canalla.

Lo que me pregunto es ¿cuánto le habrá pagado el régimen venezolano por destruir la imagen de España? Porque este individuo, como los "Podemos boy's and girl's", que viven como auténticos pashas, tienen el futuro asegurado gracias a las inyecciones económicas de regímenes como el iraní, el venezolano y el cubano. La contraprestación es la infamia. Sigue diciendo: "Si se van a España se someterán a un sistema esclavista de capitalismo salvaje donde todos los derechos están siendo cercenados día a día. Porque España es una auténtica dictadura. Conozco decenas de ejemplos de ciudadanas venezolanas que se han ido a España y trabajan a diario catorce y dieciséis horas al día y a destajo. Lo poco que ganan no les alcanza para pagar una habitación compartida que te vale cuatrocientos euros. Además, das un paso en la calle y ya estás pagando". Willy, quédate en Venezuela. Los reptiles como tú tienen allí su madriguera.