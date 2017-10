La caja de truenos

Por vana arrogancia somos capaces de perder en un minuto lo que llevábamos décadas construyendo. Obcecarse es humano pero mirar de arriba a abajo a los demás es ya un problema para hacérselo estudiar. Nadie se libra de un acceso de tontería o de convertirse en un friki de conversación de ascensor; cualquiera puede disfrazarse de "hipster" en un chat de grupo de esos que te eliminan disimuladamente sin posibilidad de rectificación.

Pero lo de la arrogancia intelectual es otra historia. Destapamos la caja de los truenos y después queremos -y a veces hasta creemos- devolverlos otra vez al mismo sitio como si fueran los aperos de la huerta tras sacarlos a pasear por la mañana.

Me pasan el bellísimo pregón de Luz Casal sobre los misioneros: "Sin patrias ni banderas, abandonan su proyecto de vida propia, su propio interés. Héroes anónimos que en sus viajes al infierno acaban por alcanzar el cielo al juntar con ternura sus manos a otras manos". Pues bien, muchos evangelizadores de la política hacen exactamente el camino inverso: primero, el palo de la zanahoria del éxito; después, la caída al pozo de las incongruencias.

Emocionarse colectivamente es positivo pero también resbaladizo, porque puedes tragarte una película como si fuera la vida real. Al final, ninguno podemos renegar de nuestra propia existencia. Por ello, y aunque sea por instinto de supervivencia, no deberíamos inyectarnos en vena supremos ideales alternativos ni inventar visitas a parques temáticos liberadores que vayan más allá de un fin de semana.

El derecho a decidir no legitima ninguna huida. Los sueños compartidos hay que pasarlos por la centrifugadora revolucionaria de los que pueden estar persiguiendo unos objetivos distintos a los tuyos. En la otra acera, y como sucede siempre que estamos acorralados, echamos la culpa al primero que pasa. Pero hay situaciones, escenarios, que llevan años incubándose. Hay muy buenas personas que se consideran superiores a otras buenas personas porque durante mucho tiempo se consintieron situaciones incongruentes.

Mirar para otro lado cuesta dinero, no sólo a la hora de elaborar un presupuesto, sino también cuando años más tarde se empobrece una ciudadanía al recoger la cosecha de las concesiones caprichosas. Y el que venga detrás que arree.

Algo mágico tiene este tipo de escapismo social cuando es capaz de subir al mismo tren a viajeros que no tendrían nada que decirse si no fuera por el propio vértigo de la aventura (aunque le pongamos a ésta un nombre tan formal como "el proceso"). Algún encantamiento posee esta realidad paralela cuando es capaz de llenar las calles. Como si para hacer vigente una verdad bastara con que fuera bien contada; como si las creencias, por ser compartidas, se transformaran automáticamente en dogmas con puesta en escena incluida.

Por soberbia, se confunde la totalidad con una parte y ésta, a su vez, con una insignificancia. Por lo demás, hay que poner en valor la solidez y la pericia narrativa en todo este relato. Se ha demostrado que es importante contar con una factoría de propaganda creativa cuyos sesgos doctrinales sean tan útiles como evidentes.

Pero habrá que ver el lado bueno de la cuestión, como es su capacidad de despertar otras historias, dormidas por el conformismo, y otras banderas, cuestionadas por sus propios prejuicios. O para calibrar la verdadera imagen que de nosotros tienen afuera e, incluso, para revisar una Constitución que muy probablemente haya quedado ya desfasada.

Sea como fuere, no hay mal que por bien no venga: nos ha quedado claro que no se puede adquirir un estatus a costa del de los demás. Y que el pesimismo es también relativo, porque cuando teníamos la sensación de que las palabras se habían agotado, de que la fe estaba perdida, es cuando llama a la puerta el IBEX 35 para dar esperanza a unos y bajar de la nube a otros, seres todos, en cualquier caso, diminutos e impotentes entre el magma del sistema financiero.

Habrá que guardarse, otra vez, los sueños en el estuche de las grandes ocasiones. Pero todo tiene un precio, y el nacionalismo no iba a ser una excepción porque el problema viene ahora: pagar la fiesta. Y me temo que, como siempre, habrá que escotar entre todos.