Los nacionalismos no son emociones, son ideología

En repetidas ocasiones, y desde este mismo periódico, he venido manifestando los graves errores del Gobierno de España y de su presidente, en relación a la crisis en Cataluña, por la ausencia y la pérdida de iniciativas y de las medidas políticas oportunas, lo que ha proporcionado los disparates del nacionalismo separatista, verdadero responsable. Este deterioro ha determinado la generalización del problema en el ámbito estatal e internacional.

Esta grave situación de crisis política por la que está atravesando nuestro país, exige hablar con sencillez, claridad y honradez, para que podamos entendernos. Con esa intención escribo este artículo a partir de cierta preocupación y, por qué no decirlo, con dolor, como la mayoría de los ciudadanos españoles, naturalmente incluyendo a la mayor parte de los catalanes, primeros sufridores de esta situación.

Son conocidas las consecuencias que han traído al mundo, y de manera especial a Europa, los propósitos ideológicos nacionalistas y sus banderas; valga de ejemplo las dos grandes guerras que se iniciaron en Europa y que terminaron siendo mundiales; y en nuestro país la mal llamada guerra civil. Quizá como expresión máxima la crisis de los Balcanes donde los nacionalismos precipitaron la desintegración del Estado Otomano, ocasionando muerte y destrucción. Por eso estoy de acuerdo con quienes manifiestan que algunos nacionalismos expresan racismo reaccionario, insolidaridad y hasta xenofobia. Evidentemente el llamado derecho a decidir de los nacionalistas, en el caso de los promotores del procés en Cataluña, es la tapadera del pretendido derecho a la autodeterminación, no contemplado en ninguna constitución de los países democráticos.

El eminente y respetado historiador José Álvarez Junco, lo manifiesta con meridiana claridad: "El nacionalismo en Cataluña, es un fenómeno de élites que reclaman más competencias y recursos? aunque la población no estaba dividida". Y digo yo, que estando al corriente, como sabemos, que no todos los catalanes son nacionalista y todos los catalanes quieren a su Comunidad, el nacionalismo en Cataluña, como en todo el mundo, no es un sentimiento ni son emociones, es una ideología, y por lo tanto, como a otras ideologías, se las debe cuestionar y hasta combatir; sabiendo que la propia historia artificiosa de Cataluña está contaminada por la ideología nacionalista, habiendo sucedido que la propia transformación del nacionalismo se ha convertido en secesionismo, soberanismo y más tarde la independencia. Lo que no se entiende es a los que no siendo nacionalistas le están haciendo el "caldo gordo a los secesionistas". Allá ellos.

Estos intentos nacionalistas-soberanistas no son nuevos, pues ya se produjeron en la Primera y Segunda República, aunque en ninguna ocasión se atrevieron a tanto; ni siquiera Lluis Companys, presidente de la Generalitat catalana cuando proclamó "el Estado catalán dentro de la República Federal Española", que no era precisamente la independencia. Eso sí, el nacionalismo catalán, ha ido alimentando el mito de la opresión y el odio que según ellos España ha ejercido sobre Cataluña. Mientras tanto el nacionalismo catalán a lo suyo, no siendo solidarios con el resto de los españoles.

El socialista Gregorio Peces-Barba, al que tanto se alude durante estos días en conversaciones y debates, por ser uno de los Ponentes de la Constitución de 1978 e ilustre y respetado jurista, tiene declarado que: "Solo desde un delirante autismo, ciego ante la realidad, conjunto de sofismas y de ensoñaciones, se puede elaborar un espejismo tan engañador e imposible. Son un esfuerzo inútil los proyectos nacionalistas radicales que pretenden establecer Estados independientes en partes de nuestro territorio. La unidad tan vieja como la modernidad empieza en el siglo XV; y la Constitución de 1978, establece que España es el poder constituyente y la única soberana".

Una buena parte de los ciudadanos de Castilla y León, entendemos muy bien los llamados derechos históricos - como no lo vamos a comprender y reivindicar desde nuestra tierra- pero de ninguna manera podemos comprender ni admitir, que ese derecho nos conduzca a la insolidaridad, el secesionismo y a la ruptura, ni tampoco a ese canto llamado derecho a decidir, y menos a la ruptura de la convivencia. Más bien somos partidarios del contrato social que nos iguala a todos y acerca a los más necesitados a la de igualdad de condiciones, tanto a los territorios, como a las personas. Nadie puede creer que España oprime a Cataluña, ni que los andaluces y extremeños y el resto de los españoles roban a las pobres indefensas catalanas.

Con la presente reflexión, como su título indica, pretendo circunscribirla al fenómeno nacionalista y aprovechar, una vez más, para afirmar mi afecto y admiración por las catalanas y los catalanes por sobradas razones que he tenido ocasión de expresar. Por lo tanto las manifestaciones críticas aquí vertidas, se refieren a ese tinglado nacionalista fabricado con mentiras y fabulaciones, desde determinadas élites en contra de los ciudadanos del común, que son la mayoría con los que me identifico.