Máximas para un entendimiento

No estaría de más, en la crítica situación política actual, que los dirigentes políticos de las partes en conflicto, tanto catalanes como españoles, tuvieran en cuenta las tres "máximas del entendimiento común humano" de Kant. A saber 1) pensar por sí mismo; 2) pensar en el lugar del otro; y 3) pensar siempre de acuerdo consigo mismo. La segunda, a la que el filósofo se refiere como la máxima del pensamiento extensivo, es la que interesa en estos momentos de tensión y cerrazón por ambas partes. Se necesita ser amplio en la manera de pensar; apartarse de las condiciones subjetivas del propio juicio y no permanecer encerrados en ellas. Por tanto, las autoridades catalanas no deberían cerrarse en la independencia, a toda costa, y en contra de la legalidad vigente, y las españolas permitir que esa legalidad reinante pueda ser modificada, de tal manera que satisfaga a ambas partes.

Gerardo Seisdedos