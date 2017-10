Habrá que sofocar el fuego

L os "Jordis" han empezado a pernoctar en su nuevo domicilio madrileño después de que la juez decretase prisión provisional por supuesto delito de sedición. En Soto del Real vive también otro Jordi -Pujol Ferrusola, miembro de la "Sagrada Familia"-, que no hace todavía demasiado tuvo la gentileza de recordarnos que lo que está pasando en Cataluña ya lo había vaticionado él durante años. Fueron seguramente los años en que se dedicó a amasar una fortuna por medio de negocios sospechosos, valiéndose de la influencia política de su padre. ¿Cómo no iba a saber lo que estaba pasando?

Soto del Real lleva unos años siendo la cárcel vip del rompeolas de las Españas gracias a sus inquilinos: banqueros, empresarios y "presos políticos" según Pablo Iglesias. Pujol Ferrusola, Sandro Rosell, Ignacio González y Díaz Ferrán, permanecen allí a la sombra. Pero también estuvieron alojados antes, Bárcenas y los cabecillas de la trama "Gürtel", Villar, Mario Conde y Miguel Blesa, entre otros. A casi todos les salpicó en mayor o menor medida la política pero ninguno fue a la trena por practicarla. Ignacio González, por ejemplo, es un político preso, no un preso político. ¿Está claro?

Jordi Sánchez y Jordi Cruixart han ingresado ahora acusados de sedición, un delito más grave que trincar. El mayor de los Mossos d'Esquadra tendría que haberlos acompañado. Algunos opinan que la decisión de la Audiencia Nacional no hace más que echar leña al fuego, pero en las democracias existe separación de poderes y una juez que persigue el delito no se debe dejar guiar por la conveniencia política. Arderá Troya pero como no hay un solo incendio declarado en este país urgen medidas contra los pirómanos.