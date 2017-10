Pues claro que no es ninguna tontería lo que viene diciendo algún que otro alcalde de nuestra hermosa provincia. Sólo que además de decir hay que hacer. El dicho sin el hecho se lo lleva el viento. Y lo que viene proponiendo algún que otro alcalde es ofertar suelo, en buenas condiciones económicas o gratuito, a las empresas que están abandonando Cataluña a marchas forzadas. Lo que no se hizo cuando la Fasa y otros tantos 'trenes' de progreso que pasaron a toda velocidad porque los próceres de la época consideraron que Zamora no necesitaba en modo alguno el cargamento de trabajo y posible prosperidad que traían en sus vagones, se debe hacer ahora, justo en este momento A sabiendas de que quien primero da, da dos veces. Y no que siempre nos ha pintado en bastos.

No sé qué coños hacen la CEOE, la Cámara de Comercio y demás instituciones que no salen a pescar en ese río de aguas procelosas que discurre por Cataluña. Es hora de pillar un buen pez de carne lo suficientemente consistente, para que el paro no abrume a nuestra gente que es el activo, que es lo más importante que tiene Zamora. Hay que luchar por los nuestros en todos los frentes. Y si no son suficientes frentes, abrir unos nuevos. Es la forma también de que se regenere el ambiente empresarial bastante rancio, bastante 'tocado' por la mano de la crisis y de intereses que es mejor no tocar porque algunos saldrían muy mal parados en cuanto se tire un poco de la manta.

No todas las empresas que se van de Cataluña tienen por qué acabar en Madrid, en Alicante, en Palma o en Bilbao. A lo mejor las hay que encajan en nuestra tierra a la perfección. Pero hay que ofertar. Todavía hay quienes no se han enterado que el buen paño ya no se vende en el arca. A mí ya no me vale la palabrería que se gastan unos y otros. A mí ya no me valen las promesas. A mí ya no me valen los proyectos irrealizables para Zamora. A mí, como al resto de zamoranos, nos valen los hechos. No me hablen más de posibilidades. Háblenme de realidades contantes y sonantes. Háblenme del fruto de negociaciones inteligentes. Déjense ya del minutito de gloria de la rueda de prensa y den respuesta a lo que los zamoranos demandan con insistencia.

No podemos formar a nuestros jóvenes aquí y que con el caudal aprendido terminen allí, en la Cataluña que sólo los quiere para sacarles las entretelas de todo lo aprendido, en Alemania o en cualquier otro país del orbe comunitario. Estamos de proyectos hasta el moño. Queremos realidades. Queremos que se remanguen y se mojen el culo si es preciso. Eso va también para la amada y nunca bien ponderada clase política.