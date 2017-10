Se han vuelto a retratar

Poco antes de la una de la tarde del 12 de octubre, fuimos muchos los españoles que nos sobrecogíamos al conocer que un Eurofighter que regresaba del desfile del 12-O se había estrellado en Albacete cuando iniciaba la maniobra de aproximación. A mí me avisó de la tragedia el coronel Lucas, un militar y zamorano admirable. El piloto, capitán de la 61º promoción del Ejercito del Aire, Borja Aybar, de 34 años, casado desde hacía cuatro y con un hijo de pocos meses, fallecía al no saltar a tiempo de la cabina, sacrificando su vida por no estrellarse en un parque lleno de niños, al tratarse de un día festivo. Descanse en paz el capitán Aybar, hoy verdaderamente junto a Dios, después de 1.238 horas de vuelo, de las que 1.189 las realizó en cazas de combate como el F-18 y 681 horas en el Eurofighter. Un piloto experimentado, un militar valeroso que sacrificó su vida para impedir sacrificar la de tantas personas, fundamentalmente niños, como se hallaban aquella fatídica hora en el lugar donde se estrelló la aeronave. El capitán Aybar encaja perfectamente en la definición de héroe: "Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor". Su hazaña fue extraordinaria y para llevarla a cabo necesitó armarse de valor porque la consecuencia inmediata de su hazaña era la muerte. Estoy segura de que el piloto lo sabía. Así y todo evitó, dejando en prenda su vida, un mal mayor.

La Fiesta Nacional se tiñó de luto. Pero en la guarida de Twitter, algunos celebraban la noticia, volviendo a poner de manifiesto su vileza, su mezquindad y la más miserable de las caras, la del odio, la de la falta de humanidad, la de la perversión. Me dan asco los que actúan como actuó el coordinador del grupo municipal de ERC en el ayuntamiento de Hospitalet. El independentista este de los cojones se preguntaba: "¿Para cuándo los controles de alcoholemia en el aire?", adjuntando al comentario la noticia del accidente aéreo. Y estos son los que, después de cagarse la pata abajo, piden diálogo. ¿Con quién? Ningún político español se puede y se debe prestar a ese juego sucio, torticero y engañoso.

A esta gente hay que encerrarla de inmediato. A ver cuándo coños reacciona el Gobierno de España y evita que sigan saliéndose con la suya. Por lo menos, el historiador Josep Ramón Bosch ha presentado denuncia contra el independentista por un delito de odio. Desgraciadamente el independentista no fue el único. Quiero denunciar y denuncio a una tal Mariola Ruiz ciudadana de la república de Catalonia a la que le pareció que la tragedia era un motivo de celebración por todo lo alto. Como Twitter se le vino encima, esta valiente hizo lo que hacen los cobardes como ella cerrar su cuenta al público. Con ello no echó el cerrojo a su indecencia moral, a su deleznable acto. Y así unos cuantos más habitantes de la guarida, en realidad pocos, que quisieron ofender sin conseguirlo.