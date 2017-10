El señor Prieto: la cara del odio y del rencor

Mucho se tiene que aburrir el señor Prieto Calderón para dedicarse a escribir cosas como las que escribió este pasado lunes 9 de octubre en este mismo diario. Ese artículo (¿de opinión?) denota odio, rencor, resentimiento, impotencia, también prepotencia, pero especialmente está cargado de mentiras. Contamos con la inmensa ventaja de que a este sujeto ya lo conoce todo el mundo en Toro pero con estas palabras se descubre aún más. Hay que tener poca vergüenza para hablar de manipulación en el último pleno cuando él y su grupo tuvieron que mendigar apoyos fuera de Toro y "fletar" autobuses para traerlos. Apoyo para la foto, por cierto, porque la militancia del Partido Popular confunde compañerismo con aleccionamiento, aunque eso es harina de otro costal.

No sólo no se ha querido dañar la ya inexistente imagen del señor Prieto, sino que se ha intentado pasar página para darle una nueva oportunidad para que empiece a sumar, pero vemos que no la está aprovechando. Recordemos que en este último pleno se acordó por mayoría la comunicación de la reprobación del concejal popular D. José Luis Prieto Calderón en los medios oficiales del ayuntamiento. No se hizo, como decimos, para intentar pasar página y como muestra de buena voluntad. Ha sido, una vez más, inútil.

Repetimos que contamos con la suerte de que la gente está informada (a pesar de que este señor nos tache de poco transparentes, todo un halago viniendo de él) y sabe lo que pasa en los plenos. Los ciudadanos saben lo que pasó en el primer pleno de la actual legislatura cuando el alcalde apaciguó los ánimos de un pueblo indignado por la "espantada" del anterior alcalde con la colaboración de sus compañeros populares. Y así en todos los plenos, apaciguando e intentando pasar página a 16 años de despropósito en Toro. Sabemos que al señor Prieto Calderón todavía le duele lo que pasó hace tan solo dos, con este artículo lo demuestra. Ah, y si quiere hablar de transparencia, que empiece justificando los gastos que realiza su partido con el dinero público que recibe, por ejemplo.

Por cierto, ya que tan insistente se pone este señor con el tema de la reprobación quizá debería presentar una queja en su propio partido porque al parecer ellos también cometen "actos ilegítimos". Véanse casos como el de Móstoles el pasado mes de septiembre o Madrid el pasado junio en los que el grupo popular de ambos municipios impulsó mociones de reprobación contra concejales de otros partidos. Son solo dos ejemplos pero hay cientos más ya que es una fórmula que se utiliza con cierta frecuencia.

De todo el resto de cosas que critica D. José Luis Prieto Calderón ya nos estamos encargando nosotros. Nos preocupamos por trabajar. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias y a pesar de él y su deslealtad para con la ciudad a la que representa. Lo más que se preocupó D. José Luis Prieto Calderón por el servicio de limpieza fue cuando, junto con sus compañeros de gobierno en la legislatura anterior, consintieron el destrozo del material y de la maquinaria de dicho servicio, dejando incluso un camión de recogida de basuras abandonado en un camino días después de las últimas elecciones municipales.

Por cierto, no entendemos que José Luis Prieto Calderón hable de bicefalia. En tal caso podría hablar de policefalia. Somos un equipo de nueve personas que fuimos elegidas por una mayoría abrumadora hace poco más de dos años muy a su pesar, se le nota demasiado. Trabajamos, debatimos, intercambiamos opiniones y llegamos a acuerdos en la toma de decisiones. Sabemos que todos estos conceptos le son ajenos ya que a él le gustan las cosas más "dirigidas", por eso mismo aparta sistemáticamente a su número dos (número uno después de la renuncia de Sedano) y se erige como líder y portavoz único de su grupo.

Y no, no estamos "a por uvas", estamos inmersos en la preparación de la Fiesta de la Vendimia y en seguir trabajando por nuestra ciudad, como decimos, muy a pesar del señor Prieto Calderón