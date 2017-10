L'Estaca y el porompompero

E star a favor del cumplimiento de la ley no libra del empacho de empoderamiento y embanderamiento rojo y amarillo, en franjas o a rayas, español, catalán y siempre chino.

A L'Estaca se opone El Porompompero, al gorro estibador de Lluis Llach el tupé embetunado de Manolo Escobar. Cataluña es diferente de la diferente España y así en las televisiones extranjeras se ve "Freedom for Catalonia" y se oye "Spain is different".

El Porompompero es de 1964 y L'Estaca, de 1968. Uno fue la música de exotismo turístico español; otro, un himno contra la dictadura. Son la cara A y la cara B -así de single- del desarrollismo de los sesenta: nueva industria y nueva contestación. Medio siglo aún se la cantan a la cara unos a otros.

En 40 años de democracia han sonado canciones para España pero ninguna cantada por todos los españoles, a los que tanto cuesta acordar una estrofa que el himno no tiene letra.

Mi querida España, de Cecilia, tiene dos versiones. Se conoce la censurada por el franquismo de última hora, (la canción es de 1975) que aplanó en "esta España mía está España nuestra" lo que era "esta España viva, esta España muerta", "esta España nueva, esta España vieja" y "esta España en dudas, esta España cierta". Limada pero con la palabra mágica en el título, la cantaron Manolo Escobar, Raphael y Bosé.

España, camisa blanc", grabada por Ana Belén en 1984, es emocionante e inteligente. La escribió Víctor Manuel a partir de este verso de Blas de Otero: "desesperada España, /camisa limpia de mi esperanza". Es integradora y dialogante pero consciente y dice cosas tristes y es mejor dejarse preocupaciones: porompompón, poromponporomPePero".