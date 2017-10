Cínico Puigdemont

Estamos más que hartos del asunto independentista en Cataluña, pero es lo que hay y es de lo que toca seguir hablando, por todos los que hablan bajito y apenas se les escucha, y por los que no han perdido el miedo porque sin hablar se sienten acosados, se sienten perseguidos, y temen que hablando es posible que sufran algún tipo de agresión. No sería de extrañar si nos ponemos a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Como por ejemplo que algunos de esos pacíficos ciudadanos que fueron "masacrados" por la 'violenta' Policía Nacional, aprovecharon la ocasión para sacarla a pasear y mearse, literalmente encima de los pies o de los pantalones del policía que les convenía.

El cinismo de Carles Puigdemont no tiene fronteras. Si el Rey don Felipe en su reciente discurso, que a muchos nos retrotrajo a la Navidad o nos la adelantó unos meses, emplazó a los poderes del Estado a acabar con la "deslealtad inadmisible" de la Generalitat, deslealtad que ha sido y es de órdago a la grande. A Carlitos no se le ocurrió otra cosa que invocar la Constitución para atacar al Rey de España. La Constitución española que para Puigdemont es papel mojado. La Constitución española que se ha saltado a la torera, por mucho que no le guste la fiesta nacional. Y con la Constitución se ha saltado de la misma guisa el Estatut catalán. No obstante, si hay que referirse a ella, y agarrarla como si de un clavo ardiendo se tratara, el cínico no duda ni dudará en hacer las referencias que le convengan.

Cuando esto escribo no sé qué ocurrirá con la tan traída y llevada declaración unilateral de Independencia. Cuando esto escribo sí puedo adelantar que si la fábrica SEAT se va de Cataluña, los obreros se irán detrás de ella. Buen momento para que las autoridades y las fuerzas vivas de Zamora y provincia ofrezcan suelo zamorano, de forma gratuita, para que venga SEATt y quien se tercie a instalar sus reales en nuestra tierra. Ya lo reclamé el pasado sábado y vuelvo a insistir ahora. Nos lo están poniendo en bandeja.

Cuando esto escribo, también sé que los catalanes del "seny" (los ponderados, los prudentes al hablar u obrar) están "asfixiados" tal y como ha reconocido el ex diputado de CiU, López de Lerma. Sé igualmente, que la deslealtad de los jefes de los mossos es tan grande que les ha llevado a involucrarse en el proceso y a mentir descaradamente a sus conciudadanos, además de traicionar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No hay nada más ruin que la deslealtad y Trapero y sus muchachos lo son en grado sumo. Como sé que empresarios soberanistas, ante lo que se ve y se sabe, están amenazando con abandonar Cataluña. Serán los que ahora "volen parlar", porque antes, hace unos días, de "parlar", de hablar, "res de res", es decir, nada de nada. Ahora a todos les ha dado el apretón y están dispuestos a lo que sea, por la "pela", no por Cataluña y sus vecinos catalanes sean estos o no sean independentistas.

De Puigdemont cabe esperar cualquier cosa. Incluso que se equipare con el Rey, pida mediación internacional y advierta que no cederá "ni un milímetro en sus planes". Con éste no se puede dialogar. Ilusos, por favor, absteneros.