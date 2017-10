Después de que cientos de miles de personas rechazaran en Barcelona el desafío de la rebelión independentista, y a la espera de lo que suceda hoy en el Parlament y de lo diga o no diga, haga o no haga, el delirante Puigdemont, el golpe de estado de los separatistas catalanes ha vuelto a poner de relieve, entre otros muchos aspectos negativos y dolorosos, la incompetencia e incapacidad de la actual clase política española, su increíble fragilidad y vulnerabilidad tanto por lo que respecta al Gobierno como por lo que a los partidos de la oposición, incluidos los soberanistas, se refiere. A cual peor, se está viendo, en Cataluña. En una encuesta, se supone que a vuela pluma, del fin de semana pasado, la valoración que se hace de Rajoy, no llega ni a los dos puntos sobre diez, solo superada, lógicamente, por el fanático presidente de la Generalitat - a quien por cierto, según el mismo sondeo casi el 70 por ciento de los españoles quisieran ver en la cárcel - que no llega siquiera a un punto. Pero no solo ellos dos, los tristes protagonistas de este cazurro reto, sino todos los demás, todos suspenden, como ocurre siempre en todas las valoraciones que se hacen, sin llegar ninguno siquiera a los cinco puntos.

En cuanto al que puede considerarse como jefe de la oposición en el Congreso, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, figura por encima del líder de Podemos pero por debajo de Rivera, el de C´s, lo que viene a demostrar que la crisis del PSOE aunque se cerrase no ha cicatrizado las heridas, como se está apreciando igualmente en sus congresos provinciales. Porque Sánchez se mantiene en su postura de negar el pan y la sal a Rajoy, lo mismo que entonces, y aunque ello influya decisivamente en la situación del país. Y si antes fue el no es no, ahora ha sido el rechazo al artículo 155 para acabar con la rebelión de los separatistas. Sánchez, no obstante, ha acabado admitiendo que en caso de la quimérica independencia se produjese a todos los efectos - la absurda condición impuesta por Rajoy para intervenir aplicando la ley, siempre por detrás - aceptaría apoyar al Gobierno en las medidas que se tomasen. Lo que resulta una condición de fuerza parlamentaria indispensable. Parece que el secretario general del PSOE ha visto de nuevo a las orejas al lobo después de lo que pasó hace un año y que acabó en la trampa indigna de su defenestración. Y es que otra vez, la vieja guardia socialista le ha protestado a Sánchez en la cara, los Guerra, Leguina, Ibarra y demás, que le responsabilizan de que su no alineamiento al lado del PP pudiera hacer engrosar la bola de nieve negra del secesionismo catalán.

Con unas y otras cosas y ante la gravedad de la situación creada vuelve a hablarse de elecciones, tanto en Cataluña como en la nación. Lo que ocurre es que unas y otras llevarían a repetir similares resultados y consecuencias. Porque allí tornarían a ganar los partidos independentistas y la rueda volvería a girar, y en cuanto a las elecciones generales pasaría otro tanto con PP, PSOE, Podemos y C´s muy lejos de la mayoría absoluta. Rajoy acaba de declarar que no rechazaría en el futuro un Gobierno conjunto pero que bastaría con que Sánchez arrimase el hombro. Una distopía.