No estáis solos

Me escriben estos días amigos independentistas catalanes diciéndome que "no entienden" cómo una persona progresista y comprometida con los derechos humanos como yo rechaza el nacionalismo exacerbado y al Gobierno independentista de Cataluña. Sé que para muchos es obvio que alguien de izquierdas no puede comulgar con la exclusión y desigualdad intrínsecas a todo nacionalismo. Pero esto no se comprende en Cataluña hoy en día, así que voy a explicarme. Desde el corazón, que lo tengo bastante tocado estos días. En 2015 hubo unas elecciones "plebiscitarias" que -en votos, que es como se dijo que se medirían- perdió el independentismo. La mayoría de los catalanes dijo NO a la independencia. En ese momento, deberían haber respetado que no tienen mayoría para llevar a cabo un proceso tan traumático y gobernar en los temas que se han abandonado en Cataluña desde hace 7 años: salud, educación etc. No lo hicieron. Redoblaron la apuesta, agitaron a los suyos y prometieron lo que van a hacer la semana que mañana empieza: declarar la independencia unilateral de Cataluña dejando a la mitad de su pueblo atrás y en pánico. El referendo solo era su coartada, porque sabían que la Justicia española -no el Gobierno, la Justicia- no se lo permitiría. Ni siquiera lo tenían en su programa electoral. Aún con esa votación no solo ilegal sino manipulada, sin garantías y totalmente vergonzante del domingo -se votó en iglesias, se enviaron los datos por WhatsApp y la misma persona podía hacerlo varias veces-, los datos son testarudos: NO tienen a la mayoría del pueblo. Pero no les importa. Con el nacionalismo, como con la religión, no hay racionalidad posible, porque es una cuestión de fe. Esa es la parte política de por qué lo que está pasando en Cataluña me parece algo gravísimo y denunciable. Pero lo que más me toca el corazón y la razón por la que a partir de ahora seré muy activa en la defensa de los catalanes no independentistas es que hay mucha gente silenciada, acosada, señalada y pasando miedo en Cataluña. Ya en 2013, cuando me fui de allí, empezaba a ser todo un "con nosotros o contra nosotros", pero ahora esa máxima desgarradora marca cada aspecto de la vida pública. Se están haciendo carteles señalando a los alcaldes no independentistas para que sus ciudadanos les acosen, se publican fotos de policías españoles para que les acosen en las calles. Se rodean las casas de los policías y las sedes de los partidos no independentistas. Se amenaza de muerte en pintadas a los políticos que no son independentistas. En los colegios, profesores criminalizan a los hijos de los guardias civiles y en las asociaciones de padres se margina a los que no apoyan la independencia. A todos los medios españoles, incluidos los de esa izquierda que no entienden cómo no les apoya, les acosan y ahora ya hasta tienen que recibir protección policial para hacer su trabajo. Si vives fuera de Cataluña y publicas un mensaje como este enseguida te tratan de anular diciendo que no sabes lo que pasa de verdad porque no estás allí o porque no eres catalana -nacionalismo en acción-. Pues bien, yo en 2008 decidí voluntariamente irme a estudiar a Barcelona, con la promesa de que era una ciudad muy cosmopolita y moderna. Quería aprender catalán, además. Podría haberme ido con mi beca Séneca a cualquier universidad de España, Madrid hubiera sido lo lógico. Pero yo quise conocer otra parte del país. Tardé un día en darme cuenta de que había algo raro. En mi primera clase solo éramos dos no catalanes y tuvimos que aguantar los prejuicios y el menosprecio inicial al saber que éramos de Zamora. Españoles. Enemigo. Aún así, logramos ganarnos nuestro lugar, hicimos buenos amigos y creamos el primer programa de radio en español -algo que fue un trauma para algunos responsables de la universidad-. Cuando volví en 2011 para trabajar como periodista, las cosas estaban ya mucho peor. Me dijeron, textualmente, que yo no lograría nada en Cataluña si era crítica con el nacionalismo. Tardé dos años en hacer esa comprobación y me fui, lejos. Necesitaba irme al mundo después de ese encierro colectivo que es el debate independentista catalán. Me he callado muchas cosas que he pensado en estos años porque si criticas el independentismo catalán te llaman facha. Pero ahora no me voy a callar. Desde EEUU, desde este país donde la gente se emociona cuando le digo que soy española, donde por fin puedo hablar español con quien quiera sin pensar en quién me está escuchando y qué está pensando, desde aquí, quiero ayudar a los catalanes no independentistas y a las personas del resto de España que viven en Cataluña y ahora mismo sufren ansiedad por su futuro. Sé que para ellos no es fácil salir a hablar, pero no están solos. Siento una enorme pena de que se esté tolerando el acoso al diferente, pero eso es el nacionalismo. Se deshumaniza al otro. Es la idea más egoísta e insolidaria. Y por eso, jamás la izquierda (verdadera) lo apoyará. En 2012, ahogada como estaba ya por la narrativa excluyente, hablaba de esto con un amigo extremadamente progresista en "El cafetín" de Valladolid. Era el momento más brutal de la crisis económica. Toda España sufría. Y el nacionalismo catalán lo tapó todo con su bandera. El debate social catalán y el español. Eso no lo olvida la izquierda, como no olvidaremos el acoso que sufren ahora tantos catalanes. No estáis solos.