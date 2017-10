Una semana decisiva

Por la unidad y el diálogo, miles de personas en toda España, aunque principalmente en Madrid, se lanzaron a la calle en el fin de semana para hacer acto de presencia como mayoría silenciosa, que fue mayoría pero no silenciosa, para dar fe de su rechazo rotundo y sin concesiones al independentismo de Cataluña que sus golpistas gobernantes propugnan y que quieren declarar unilateralmente, e ilegalmente por supuesto, tras el no menos ilegal referéndum del 1-O.

Se cerraba así una semana de intensa tensión no solo en la región catalana sino en todo el país, y en la que los secesionistas mantenían sus posturas extremas. Pero apreciándose ya la pérdida de fuella y de fuerza que el vértigo de asomarse a una realidad imposible les imponía. Puigdemont desde entonces no ha hecho otra cosa que intentar ganar tiempo, pidiendo mediaciones que no llegarán, porque para cualquier negociación posible, el Gobierno de la nación exige, y es lo lógico y lo normal, que los rebeldes vuelvan a los cauces de la legalidad y la Constitución.

El mismo Artur Mas, ex presidente de la Generalitat y uno de los impulsores más fanáticos del separatismo ha reconocido que Cataluña no está preparada para la independencia, por mucho que se empeñen sus acompañantes de la izquierda radical: Ezquerra y la CUP. Y aunque cabe la sorpresa, se piensa que mañana, cuando Puigdemont acuda al Parlamento no será para proclamar la declaración unilateral de independencia. El Tribunal Constitucional, que ya había denunciado la ilegalidad del pleno previsto en principio para hoy, ha advertido de que se incurriría en un delito si se llega a efectuar la declaración. cuyas consecuencias obligaría al Gobierno a tomar ya decisiones drásticas.

Que nadie sabe exactamente cual son, pues cuando Rivera, el líder de C´s, animó a aplicar ya el articulo 155 de la Constitución se encontró con un Rajoy que le contestaba que no había motivos jurídicos para ello, dejando perplejos al pobre Rivera y al resto de los españoles. El presidente sigue al rebufo de lo que hagan sus oponentes y anuncia que impedirá que la declaración de independencia, si la hubiere, signifique algo. Increíble pero cierto. Es un convencido de que quien resiste gana. Ahora se especula con que podría producirse el reclamado diálogo si Puigdemont vuelve a la legalidad constitucional y Rajoy retira a las fuerzas del orden. Pero no resulta fácil que así ocurra. Y también hay que reconocer que la postura ambigua y calculada del PSOE no ayuda nada. Sánchez insiste en el entendimiento pero aun así admite que apoyará al Gobierno si Cataluña acabase siendo independiente.

Entre tanto, la Caixa, el Sabadell, Gas natural, Aguas de Barcelona, y más grandes empresas se van a otros puntos del país, lo que parece que también está deprimiendo a los ilusos secesionistas, que se conoce que pensaban vivir del aire. Y el turismo se hunde, con masivas cancelaciones en los hoteles. Se van, pero la Guardia Civil y la Policía Nacional se quedan. Vergonzoso lo del delegado del Gobierno en aquella región que ha pedido perdón en la TV catalana por la actuación policial del 1-O. Perdón de qué?