Zamora: obras y mejoras importantes

Ya desde finales del pasado año el acceso a la calle de Santa Clara, en el corazón de Zamora capital, permanece cerrado por grandes jardineras que además de servir de ornamento en punto tan transitado cumple su funcionalidad principal: la de impedir el paso a vehículos que pudieran ser utilizados con fines terroristas. Se cumplía así por parte del Ayuntamiento que preside Guarido una instrucción del ministerio de Interior para la previsión de atentados. Algo que la peculiar alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que tan grande viene el cargo, no cumplió. Pero que si se hubiese cumplido habría evitado posiblemente el trágico atentado yihadista de agosto, con 16 muertos.

Ahora, y como siempre suele ocurrir, las medidas de protección ya se han tomado, parece ser que en todas los sitios susceptibles de sufrir un ataque terrorista. Que potencialmente son todos pero que se concreta especialmente en las zonas peatonales, en los lugares de paseo y aglomeraciones. He escuchado decir a algunos que quien iba a acodarse de Zamora que es el culo del mundo, para llevar a cabo una acción criminal semejante. Puede que no se acuerdan o no sepan de Zamora, que, tampoco vamos a engañarnos, muchos españoles no saben ni donde está en el mapa, vale. Pero Zamora destaca en España porque cuenta con una de las celebraciones de Semana Santa más populares y más famosas, con prestigio internacional. En el sur, las procesiones de Sevilla, y en el resto de España las procesiones de Zamora. Un motivo más que suficiente para ser tenido en cuenta al máximo. Hay otras fechas de grandes llenos en las calles, como las fiestas patronales de junio, o las mismas festividades navideñas, pero esas se dan también en todas las ciudades. La Semana Santa, es única, o casi, y la ciudad y principalmente su casco antiguo se ve desbordado entonces por una multitud que no baja de las 300.000 personas. Hace muy bien, por tanto el Ayuntamiento capitalino, poniéndose a blindar ya, sin dilaciones, la zona histórico-artistica por donde discurren cada año los desfiles procesiones. Bolardos fijos y móviles, grandes jardineras e incluso bloques de hormigón asegurarán la protección de los principales lugares habituales de concentración de peatones en la ciudad, junto a la vigilancias de las fuerzas del orden, atendiendo así a una situación de peligro que nunca debe minimizarse, en ningún caso.

Claro que no es la única situación de peligro existente en las vías publicas, y aquí cabe referirse a los problemas de seguridad en el tráfico urbano, sobre todo también por lo que al viandante respecta. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido, con buen criterio, aumentar los pasos cerrados de peatones, pero esta vez más que en el centro donde siempre se ha atendido esta cuestión, en las zonas periféricas de la urbe, mayormente, que lo necesitan, y mucho en algunos lugares concretos de riesgo. Hasta una docena de nuevos pasos, situados estratégicamente, van a ejecutarse como protección al ciudadano de a pie y a los mismos conductores, que a su vez y debido a las característica de las obras, se verán obligados a reducir la velocidad pero sin saltos y sin originar retenciones y hacer perder fluidez a la circulación.