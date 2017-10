La situación está que arde

La situación catalana está que arde. Si no fuera porque las decisiones que han tomado unos iluminados tienen repercusiones políticas, económicas y sociales fuera del territorio directamente afectado, pues qué quieren que les diga: ¡el que no esté a gusto, que coja la maleta y se vaya a la Conchinchina! Pero así no, claro. En un sistema democrático, y, mal que pese a muchos, España es un Estado democrático y de derecho gracias al sacrificio y la generosidad de muchos ciudadanos, infringir la ley y saltarse a la torera todos los procedimientos legales habidos y por haber es muy grave. Y esto debe ser así para cualquier acción personal o colectiva, ya sea robar, saltarse un stop o violar a una jovencita. Aunque en realidad tampoco debe sorprendernos que algunos actúen de esta forma. En otros escenarios mucho más prosaicos y cercanos siempre surgen aventureros que piensan que quebrantar las normas que legítimamente han sido elaboradas por las instituciones de turno es gratis. Y no, claro.

El caso es que la situación catalana nos está enseñando a todos muchas cosas. Desde cómo defender el estado de derecho y la legalidad vigente hasta cómo manejar los tiempos en la gestión de una crisis de imprevisibles consecuencias, pasando por el papel que están jugando los medios de comunicación, las organizaciones económicas y sociales, las instituciones europeas o los ciudadanos de a pie. En el fondo, y tal vez sea una de las lecciones que todos tengamos que extraer, debemos estar satisfechos por estar viviendo un momento excepcional en la historia de un país milenario que ha protagonizado gestas heroicas y proezas sublimes pero también sucesos lamentables que nos hacen sonrojar. Tenemos de todo para contar y, tal vez por ello, del conflicto catalán haya que sacar algunos aprendizajes muy básicos para no seguir tropezando en la misma piedra. Así lo pensaba hace unos meses cuando reconocía ante unos amigos que la etapa que estábamos transitando era fascinante y que, al menos yo, quería disfrutarla con la máxima intensidad.

Y aquí seguimos, observando el paisaje desde la distancia, escuchando y leyendo de casi todo lo que uno pueda imaginar, aplazando decisiones políticas que no pueden esperar más, asistiendo a la fuga de empresas muy significativas del territorio objeto de debate o entreteniéndonos con aplausos y silbidos en los campos de fútbol por las declaraciones de no sé qué jugador que ha conseguido movilizar, en su defensa y en su contra, a gran parte de los ciudadanos de a pie. Mientras tanto, los deseos y las expectativas de unos y otros siguen conviviendo en el mismo espacio, sin saber muy bien cómo salir del enredo tan monumental en el que nos hemos ido metiendo poco a poco. Los próximos días serán únicos e irrepetibles y yo quiero seguir siendo mucho más que un mero espectador de esta representación cuya complejidad, que nos tiene aturdidos, se está desarrollando en un escenario incómodo y molesto para la inmensa mayoría de los actores que salen a escena. ¿Qué nos deparará el futuro? Quien lo sepa, ya sabe: que hable. Yo escucho.