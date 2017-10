Algunas curiosidades independentistas

Pasó el 1-O y todo sigue más o menos igual. De momento, ni p´atrás ni p´alante. Hace una semana, nos preguntábamos eso de "Y mañana, ¿qué?". Y así seguimos, a la espera de que don Puigdemont se sople el flequillo hacia arriba y proclame la independencia (tras el paripé del Parlament) y Rajoy conteste con el 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional o el envío de la Legión, como ya piden algunos de esos que todo lo arreglan "a hostias". Un poco de sensatez y tranquilidad desde los distintos frentes no vendría mal. Afortunadamente, ya son muchas las voces que reclaman esa prudencia y mesura que hasta ahora ha escaseado. Pero ese desgraciado 1-O y sus estrambotes nos han dejado muchas curiosidades tremendamente reveladoras. Ahí van algunas:

1) Cinco días después del referéndum, cinco, se dieron a conocer los resultados definitivos. No está mal para la era de la Informática. En ese espacio da tiempo a todo. Hasta para poder "retocar" cosas. Por ejemplo, en el recuento del 5% final aumentaron más los "síes" que el número de votos emitidos. Y eso sin contar las urnas que ya estaban llenas antes de empezar o las gentes que pudieron votar las veces que les dio la gana. En cualquier caso y según los datos de la Generalitat, la abstención fue del 57% (en Barcelona cuatro puntos más). Si le sumamos los "noes" (7,83%), los votos en blanco (4%) y los nulos (2%), ¿en cuanto se queda el sí respecto al censo? Pues nada, los secesionistas, a lo suyo.

2) Las imágenes de las cargas policiales dieron la vuelta al mundo y sirvieron a los independentistas para hablar de represión, Estado totalitario y demás (se les llena la boca con Franco, como si lo necesitaran; ya lo dijo Serrat: "Muchos de los que hablan de franquismo no lo conocieron"). Sí, hubo quien se sobrepasó, pero no faltan los que dicen que había que ponerse en la piel de aquellos policías acosados, insultados, empujados, traicionados por los mossos y tratando de cumplir las órdenes del juez de cerrar los colegios. La Generalitat se apresuró a contar centenares y centenares de heridos. Hubo cuatro ingresados (uno de ellos, un anciano, por un infarto). Los demás se recuperaron misteriosamente. Puigdemont no solo conduce a su pueblo a la Tierra Prometida, sino que hace milagros: cura enfermos después de contarlos. Lourdes y Fátima junto al Tibidabo. Un hallazgo que sumar a otros como que Santa Teresa era catalana.

3) Varios días después del 1-O y a la vista de la repercusión de las cargas policiales, Internet se llenó de otras imágenes parecidas o más fuertes: la "leña" que repartieron los mossos contra los indignados acampados en la Plaza de Cataluña, Y estos, pobrecitos, no ofrecieron resistencia. Cobraron, y mucho, y punto. ¿Oyeron a quienes ahora se rasgan las vestiduras piar entonces?, ¿alguien pidió reprobaciones, habló de dictaduras? No lo recuerdo. Se ve que la ley del embudo también rige por allí. O quizás sea una amnesia repentina.

4) Algo de esa amnesia sufrió el ínclito Junqueras cuando la preguntaron por las empresas que anuncian el cambio de sede social. No le constaba. Oiga, que Oryzon ya se lo ha comunicado a la CNMV, que el Banco de Sabadell ya lo ha anunciado. No me consta. Luego, afirmó que sería temporal y que no tenía mucha importancia. Tal vez haya recuperado la memoria tras lo de Gas Natural, la Caixa, Freixenet, Codorniu, Banco Mefiolanum y otras cuantas.

5)Y a todo esto, ni una palabra sobre la injerencia de espías y hackers rusos en la bronca catalana. A favor de los independentistas, claro, y para tratar de desestabilizar Europa como ya hicieron con el Brexit y los apoyos a Le Pen y a los neonazis alemanes. Y antes, a Trump. Fotos trucadas, noticias falsas, montajes?Muy contundentes las informaciones de El País. Y muy explícitos los silencios.

5) En la página 131 de su última novela, "Esa puta tan distinguida", Juan Marsé incluye el programa de "selectas varietés" del salón Guinardó de Barcelona los días 5 y 6 de febrero de 1945. Allí anuncia a "Rufián y Tardá, afamada pareja de payasos volatineros y saltimbanquis". Y también actuará "Pilar Rajola, contorsionista verbal y cómica radiofónica". La novela se publicó en 2016. Genial Marsé.

6) Dicho esto, digo que me voy a hacer catalán. ¿Por qué? Según vengo oyendo, los catalanes son europeos; los españoles, tercermundistas. Los catalanes, pacifistas; los españoles, violentos. Los catalanes, cultos; los españoles, bárbaros. Los catalanes, modernos; los españoles, atrasados. Lluis Miquel de Deu Munyot. No suena mal, no.