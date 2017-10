Tener cara de vinagre (Evangelii gaudium 85) es la imagen del pesimismo y de la desconfianza ante una realidad en la que la increencia, el alejamiento de la fe y la débil práctica religiosa van en aumento. El pasado jueves, fiesta de San Atilano, en la inauguración del curso pastoral, nuestro obispo don Gregorio invitó a todos los fieles a vivir desde la fortaleza para ser discípulos misioneros, a la vez que nos interpelaba para afrontar esta realidad en comunión: sacerdotes, consagrados y fieles laicos. Aunque se ha expresado en diferentes ámbitos que la evangelización del futuro, más bien del presente, la harán los laicos o no habrá evangelización. Por tanto, que nadie nos robe la alegría, ni la esperanza para llevar adelante esta tarea.

La palabra de Dios de hoy nos insta a dar fruto y no apropiarnos de lo que no es nuestro. La parábola de los labradores ejemplifica todos esos momentos en los que podemos caer en la trampa de identificar los intereses propios o del grupo con la voluntad de Dios. No se pone en duda que la viña dé frutos. Se trata de criticar a los que se aprovechan de los frutos que corresponden al Dueño. A Jesús lo mataron por criticar su propia religión. Atacó radicalmente los dos pilares sobre los que se sustentaba: el culto del templo y la Ley. Tenemos que recordar a nuestros dirigentes que no son dueños, sino administradores de la viña. La tentación de aprovechar la viña en beneficio propio es hoy la misma que en tiempo de Jesús. Esta actitud está lejos de lo que significa ser discípulos misioneros.

El primer paso para llegar a esa actitud es separar el interés de Dios del interés del hombre. El segundo es oponerlos. Dado este paso ya tenemos todo preparado para machacar al hombre en nombre de Dios.

¿De qué frutos nos habla el evangelio? Los fariseos eran los cumplidores estrictos de la Ley. El relato de Isaías nos dice: "esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos; esperó justicia y ahí tenéis lamentos". En cualquier texto de la Torá hubiera dicho: esperó sacrificios, esperó un culto digno, esperó oración, esperó ayuno, esperó el cumplimiento de la Ley. Pedir derecho y justicia es la prueba de que el bien del hombre es lo más importante. Jesús da un paso más. No habla ya de "derecho y justicia", que ya era mucho, sino de amor, que es la norma suprema.

La denuncia nos afecta a todos, porque todos tenemos algún grado de autoridad y todos la utilizamos buscando nuestro propio beneficio en lugar de buscar el bien de los demás, desde el político hasta el profesor o la abuela con su nieto. ¿Tienes tú cara de vinagre?