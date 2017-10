Al borde del abismo

Termina la semana siguiente a la farsa del 1 de octubre en Cataluña, con algo menos de tensión de la que se inició, que fue mucha, pero con un dietario cargando de posiciones y actitudes que no varían el planteamiento ni el desafío de la Generalitat al Estado. Aunque pese a la pasividad del Gobierno, las circunstancias parecen hacer vacilar ahora a los independentistas que incumplen y aplazan sus propias leyes ilegales conscientes de que se enfrentan al vacío del día después de una delirante declaración de independencia que les haría caer al abismo de la cruda realidad de no ser nada ni nadie.

Un conseller del Govern ha reclamado públicamente la dilación de la declaración unilateral, que el pleno del Parlament previsto para el lunes 9 no contempla pero que pudiera producirse. Puigdemont sostiene el reto en su loca huida hacia adelante pero en su comparecencia institucional insistió en la mediación pero sin referencias concretas a una inmediata declaración de independencia. Por si acaso, el Tribunal Constitucional ha suspendido ese Pleno parlamentario, que ahora se refuta que ni siquiera está convocado oficialmente, pero que posiblemente se celebrará. Y es que aunque en la derecha nacionalista del PdeCat se vacile por las consecuencias de todo tipo que la determinación de forzar la secesión acarrearía en todos los aspectos, por detrás está Ezquerra Republicana empeñada en cumplir los plazos, y sobre todo está la extrema izquierda antisistema de la CUP que exige la declaración de independencia ya, a la par que anima a tomar las calles y a convocar una huelga indefinida, como queriendo provocar más motivos para que el Ejército tuviera que intervenir también para poner orden.

Por su parte, Rajoy sigue sin moverse, pensando, debe ser, por más que en Moncloa se difunda que el presidente tiene un plan, que se espera que pasase por aplicar el articulo 155 de la Constitución una vez declarada la ilegal independencia unilateral. Trapero, el jefe de los Moscos, compareció ante la Audiencia Nacional, imputado por sedición. Pero cesar y sobre todo detener a Puigdemont como primera medida no es fácil, porque el presidente de la Generalitat es aforado, claro, pero sobre todo por los conflictos de orden público que pudieran generarse. Y así continúan unos y otros. Aznar ha salido a la palestra y ha pedido que si Rajoy no va a hacer nada que convoque elecciones ya, algo que no se entiende. El foco se pone ahora en el diálogo y la mediación, como única solución, pero para que haya negociaciones en imprescindible que los separatistas volviesen a la legalidad y la Constitución, cuando por su parte el Govern busca entendimiento pero desde la secesión consumada.

Mientras, los bancos se van de Cataluña. Ha comenzado la retirada de depósitos por parte de los clientes y en las redes sociales se llama al boicot a los productos catalanes. Conocido y proverbial ha sido siempre el apego de los catalanes al dinero y la difícil situación económica de aquella región se va a agravar mucho más con todo lo que está ocurriendo. Habrá que ver si al final no ceden a cambio de miles de millones, lo que significaría que el proceso separatista habría sido también un chantaje al Estado.