Oportuno y enérgico

El Rey Felipe VI ha sabido estar con su pueblo -como su padre, Juan Carlos I, la noche del 23F del 81- cuando se le necesitaba, dada la grave crisis de Estado surgida desde la farsa independentista de Cataluña amenazando con romper la unidad histórica de España y la democracia. Fue una presencia a través de las cámaras de televisión y un mensaje real oportunos - seguido por más de 12 millones de personas - por cuanto representaba pero ademas y sobre todo decididamente enérgico y contundente para emplazar a los poderes públicos a acabar con la deslealtad inadmisible de la Generalitat, restaurar el orden constitucional y sofocar la rebelión catalana.

Especialmente importante y trascendente es que las palabras del Rey suponen una llamada y una vía abierta a las medidas que el Gobierno puede tomar para zanjar el problema y acabar con la tensión que no cesa: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con suspensión temporal de la autonomía, cese de sus autoridades, sustitución del presidente de la Generalitat por el delegado gubernamental en aquella región, disolución del Parlament y convocatoria de elecciones en la comunidad. Todo ello sin perjuicio de cuantas acciones en ejercicio de su misión continúen llevando a cabo fiscales, jueces y tribunales para depurar las responsabilidades de cuanto ha ocurrido y pueda ocurrir. El jefe de los Mossos, hijo de un taxista de Valladolid emigrado, ya ha sido imputado por sedición.

Que ello supondría nuevas y violentas protestas de los soberanistas es algo con lo que habrá que contar al menos mientras su fracaso y su ira no se vean amortiguados por el paso del tiempo. Volverían a echarse a la calle, como lo hicieron el martes en una masiva huelga general política y salvaje, con acosos a las fuerzas del orden que continúan en Cataluña pero sin intervenir. Ya lo hicieron cuando tenía que hacerlo, y para medir su intervención basta con ver los muchos videos que se han prodigado estas fechas con actuaciones antidisturbios en Francia, Alemania, Estados Unidos y en general en todos los sitios, incluida la región catalana con sus Mossos.

Las dos exigencias de Puigdemont no se cumplen, pues, porque parece seguro que tampoco habrá ninguna mediación de la UE, que apela a un entendimiento imposible. Aun así el presidente de la Generalitat continua diciendo a la prensa extranjera que la independencia unilateral será proclamada en pocos días. Queda por ver quien mueve ficha antes: si el Gobierno de la nación o el Govern. Pero resulta evidente que los secesionistas están perdiendo ínfulas y fuelle por lo que no dejan de incitar a las masas a tomar la calle, como su única fuerza, ilegal y no democrática.

Ha sido muy bien recibido por los españoles el mensaje del Rey, necesario dada la habitual inacción de Rajoy y los suyos, irritante pasividad sin explicaciones. Felipe VI ha cubierto el flagrante vacío, instando a acabar con la rebelión. PP, PSOE y C´s aplauden el tono y el contenido de la intervención del Monarca, con Podemos en contra. Ahora, Rajoy es quien tiene la palabra.