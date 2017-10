De obligado cumplimiento

El pasado martes me despaché a gusto criticando el famoso tuit vejatorio contra los guardias civiles víctimas de Eta, atribuido a Rita Maestre, y que corrió como la mismísima pólvora por las redes sociales. Al parecer y con todo lo que se le ha venido encima, Rita Maestre ha desmentido tajantemente el mensaje en cuestión que le atribuyen en 2010. Dice que se lo han jackeado y que de lo visto y leído no se responsabiliza. Es tan salvaje, vil y desafortunado el contenido que hacerse responsable de semejante canallada al cabo de siete años y con todo lo que está cayendo requiere valentía. Habrá que dar por bueno el desmentido de la interesada. La escuché en "Julia en la onda" y doy por bueno lo que ha dicho. Cómo no.

Retiro esa parte pero no todo lo demás que pienso y me inspira esta señora. Es lo que tiene ser reincidente. Esta y los suyos echan la lengua a pasear con tanta facilidad y casi siempre sobre los mismo temas que, aunque alguno no lo suscriban, resulta un tanto difícil dejar de creer que no sean los autores de esas salvajadas que hemos leído y oído tantas veces, precisamente sobre las víctimas de Eta, como Irene Villa, y sobre el holocausto. Además, ahí están, para quien quiera escucharlas, las declaraciones hechas por Pablo Iglesias, en distintas etapas de su vida pública, sobre la Guardia Civil. Igual de viles, igual de ruines, igual de canallas. Es lógico que dado el "apego" y el "cariño" que esta gente tiene hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, lo que dice uno, el jefe, lo suscriban todos los demás e incluso lo hagan público, sin cortarse un pelo.

No es la primera vez que por sus boquitas de piñón salen manifestaciones incendiarias, tóxicas, insultantes y altamente demagógicas. Porque esta gente domina la demagogia a la perfección, lo cual es malo para la salud democrática de España y de los españoles. A ver, ya lo decía Aristóteles: "La demagogia es la degradación o corrupción de la democracia y consiste en ser una estrategia utilizada para alcanzar el poder político". Tal cual. Esta gente cruza constantemente el límite ético, concretamente cuando hablan de terroristas y asesinos, entre los que parecen encontrarse bien. A las palabras de Pablo Iglesias le remito. Todos cuantos asistieron al Fórum Europa celebrado en Madrid y en el que intervino el líder de la formación morada, pudieron escucharle la siguiente parrafada: "ETA tiene explicaciones políticas. Comprenderlas es necesario para superar los problemas políticos y avanzar hacia las soluciones democráticas". ¡Menudo avance! Sobre los cadáveres de mil personas, hombres, mujeres y niños, entre ellos cientos de hombres de la Guardia Civil.

No es de extrañar que un buen día se le atribuya una barbaridad mayor, si es que la hay, y que luego salga diciendo que no es el autor. Lo de "Pascualín el embustero". El día que sea verdad que no dice lo que de momento dice y hace, va a resultar muy difícil creerle. No llegaremos a verlo porque Pablo Manuel es íntimo de Otegi, el conocido terrorista etarra que se codea con el independentismo catalán que, por cierto, es a la única figura que pueden exhibir.