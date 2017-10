El gran poder de la educación

He podido ver en la portada de un periódico a unos niños jugando. Su juego consistía en dibujar sobre el suelo. Y sus dibujos no eran iguales que los que estamos acostumbrados a ver en los dibujos de los niños, ni en cuanto al contenido ni en cuanto a la estructura de su dibujo. No dibujaban una casa o rudimentarios edificios, como suelen representar los pequeños; ni tampoco se valían de figuras geométricas, como son los cuadriláteros o las circunferencias. Se dedicaban a escribir y lo que querían dar a entender en su escritura eras verdaderos eslóganes, que coincidían con los que escuchamos a los mayores introducidos en el independentismo de Cataluña. Con toda franqueza, repruebo el empleo de los niños en la política, sea la que sea. Nunca me ha satisfecho ver en una manifestación a una persona mayor (el padre, la madre o cualquier otra persona) que lleva sobre sus hombros o de la mano a un niño pequeño. Me parece que las protestas o las reivindicaciones son cosa de personas muy introducidas ya en la edad racional. Los niños de la portada del diario transmitían la impresión de un adoctrinamiento digno de violento rechazo.

Porque eso sí que es manifiestamente reprobable: el adoctrinamiento, aunque se trate de ejercerlo sobre personas mayores. Una cosa es verter en un libro. o cualquier otro instrumento de transmisión, las propias ideas o teorías, para que las adquiera mediante una lectura concienzuda quien desee adquirir el conocimiento de lo allí depositado; y otra muy distinta actuar sobre una persona o un pequeño grupo de personas tratando de inculcarles, como si fueran niños inmaduros, lo que se piensa individualmente; o colectivamente en un partido político o secta religiosa. Esto es lo que está sucediendo en nuestros tiempos, sobre todo en esa entrañable parte de nuestra España que se llama Cataluña. Y eso es lo que han llevado a cabo con esos niños de la portada del periódico. Sin que sea necesario -creo que todos lo entende-mos- realizar un adoctrinamiento en el sentido estricto, las voces que se oyen, por la televisión o en la misma calle, enseñan

Precisamente en España se ha dado una disposición, dirigida especialmente al sistema educativo, que ha sido muy controvertida: Es la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas, cedidas por el Estado. Los respectivos ministerios han sido sustituídos por los correspondientes responsables de las Comunidades Autónomas en sus competencias. El resulta-do, como se podía esperar, es muy diverso: En algunas comunidades y en algunos asuntos el responsable autonómico ha sido acertadamente responsable y ha actuado rectamente. En otras (en algún asunto en todas) no es aceptable el resultado. Tal vez sea en la Educación don-de más se aprecie esta deficiencia, porque con relación a la función educativa fuera de esperar el buen o mal resultado de la delegación. Es en la educación en la que podían esperarse dos aplicaciones opuestas: Una cercanía a la geografía y a las instituciones de la Comunidad ayuda para ser más exactos en la fijación de datos; la lejanía del Poder Central podría ser motivo de desconocimiento. Hemos podido comprobar esto en muchos aspectos de la vida. Pero a esta cercanía corresponde también una posible intención exagerada de presentar datos no concor-dantes con la realidad. Éste es, sin duda, el aspecto malo de la delegación.

Precisamente esto es lo que ha ocurrido en la región española de Cataluña: se ha redactado de manera tan contraria a la verdad el contenido de los libros destinados a la ense-ñanza que los niños (y los no tan niños) conocen una España que nada tiene que ver con la España real. Y no es eso lo peor; sino que la concepción de una España enemiga y poseedora de capacidades punitivas, puestas en funcionamiento, ha engendrado hasta odio contra esa España y todo lo que significa. Y el odio -como el amor excesivo- es mal consejero con relación a la verdad. De ese odio pueden derivarse tantas mentiras como se oyen, o leen, a diario pronunciadas por catalanes de pro. Claro que para estas personas -pudo verse el día 1 de octubre por la noche- no hace falta el odio ni otras causas: simplemente con aplicar la aritmética, se advertía la mentira en las cifras señaladas por el señor Puigdemont: hablaba de todos o una mayoría aplastante de los catalanes; sin tener en cuenta que los defensores del sí en la especie de "Referendum" llevada a cabo en Cataluña no representa , ni con mucho, un uno por mil de los catalanes. Creo que no es aceptable un porcentaje así en cualquier estimación.