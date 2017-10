Escribo para Villardiegua (in memoriam Silvestre A. Fernando)

Con el alma dolorida, y el sabor de la desesperanza en el pecho; con la mirada turbia de quien llora la pérdida de un amigo, un hermano, o un padre, así escribo. Para Villardiegua escribo, aunque me guardo que quizá no todos los vecinos te lloren así. Como fue tu vida, fue tu adiós: Nunca bajaste los brazos al primer envite en contra, y hubo muchos contrarios en tu vida. Pocos agradecerán tu entrega, ni tu sufrimiento de los últimos años, acosado injustamente por un psicofante mendaz que presume de exsenador: Un sujeto venido a menos que ni siquiera recordaba que fuimos los dos, tú, querido amigo, y yo, pobres muchachos de veinte años, quienes le acogíamos en Villardiegua en las primeras campañas electorales de los lejanos años ochenta. Muchos dirán que no, que simplemente te alcanzó el destino, pero yo sé que ese sufrimiento de verte acosado injustamente, al albur de una instrucción penal disparatada y poco menos que negligente, verte apuntado por la prensa, sin fundamento alguno, llevado a un semanario de tirada nacional, fulminado por opinadores sobre el "caso Sayago", que no quisieron enterarse de nada, fue ese sufrimiento el que te mató.

Ya estarán satisfechos todos aquellos que hicieron causa común con aquel innoble psicofante. Hoy, mientras lloramos y tratamos de reconfortar a tu familia, sabemos que este pequeño rincón sayagués ha sobrevivido gracias a tu trabajo en la Alcaldía. Quizá no sean muchos los que recuerden que no existía agua corriente, ni abastecimiento domiciliario, ni carretera de acceso que mereciera tal nombre, ni recogida de basura, ni asfalto ni alcantarillado en nuestras calles, cuando te incorporaste al Ayuntamiento. Alguien querrá negar tu entrega desinteresada. Pero quedará tu obra y no podrán borrar tu recuerdo.

Marcos Matías Fernando Pablo