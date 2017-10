¿Recuperar la normalidad en Cataluña?

No va a ser cuestión inmediata que Cataluña vuelva a la normalidad, porque hay un clima de enfrentamiento, crispación y agravios con motivo de la independencia que requiere una planificación auténtica, por parte de todos los sectores que ven una barbaridad jurídica, política, económica y social el intento independentista.

Económicamente, sigue la fuga empresarial hacia Madrid, ante la inseguridad y crispación catalana. Y eso que no hay modo de medir las empresas o instituciones que podrían haberse instalado en Cataluña en estos años o en los próximos meses, pero que no lo han hecho o no van a hacerlo ante la locura secesionista.

Normalizar Cataluña será costoso, largo, a todos los niveles. La violencia debe cortarse de inmediato, porque sin ella no hay posible diálogo, y existe demasiada "imposición" en Cataluña, so pretexto de defender a los catalanes.

Jesús Domingo Martínez