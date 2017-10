Crisis de Estado

El día después del 1 de octubre compareció Puigdemont para pedir la mediación internacional en el conflicto desatado con el ilegal referéndum soberanista de Cataluña y para exigir la retirada de las fuerzas del orden nacionales por su actuación represora frente a los votantes. Eso dijo. La respuesta fue el acoso a guardias civiles y policías, por un lado, y por el otro las declaraciones de apoyo al Gobierno de la nación y a su Constitución llegadas desde los países más cercanos y mas representativos de la Unión Europea, si bien, como es habitual, la UE juega a dos barajas, intentando quedar bien con todos por lo que tras condenar los incidentes producidos, ha convocado un pleno parlamentario en el que tratará acerca de la posibilidad de intervenir como parte mediadora. Que puede que no fuese mala solución dado el punto extremo al que se ha llegado, al menos para intentar un último y definitivo dialogo, aunque presumiblemente no pueda tener ninguna consecuencia, salvo la de ganar o perder tiempo. Porque la Generalitat considera la farsa del 1-O como vinculante y aunque ha aplazado la reunión del Parlament prevista para declarar unilateralmente la independencia mantiene por entero el desafío que Puigdemont y sus secuaces proyectan perpetrar en los próximos días. Piden una mediación pero para que España, tras el referéndum conceda la secesión y puedan ser reconocidos por Europa, para nada más. Las mentiras y las estrategias perversas y sibilinas y el mas falso victimismo siguen siendo sus armas.

Mientras hervía y atacaba Cataluña y el Gobierno seguía jugando a la defensiva, mientras los catalanes celebraban la supuesta victoria con una huelga general, en Madrid el presidente Rajoy seguía en su estado perpetuo de perplejidad e indecisión. Ninguna reacción, ninguna comparecencia, solo un par de reuniones, con Pedro Sánchez antes, y después con Albert Rivera, que apoyando ambos la legalidad constitucional han reaccionado de manera distinta. El secretario general de los socialistas pidió dialogo en el que participasen todos los partidos, incluido Podemos posicionado desde el principio a favor del independentismo de aquella región. Produce la impresión de que Sánchez no quiere manifestarse mucho por si llega un día en el que necesite los votos de Podemos y de los partidos separatistas para echar de una vez al Gobierno del PP. Pero ya se sabe que Rajoy es hombre tranquilo, así que hasta el día 10 no comparecerá en el Congreso para debatir el gravísimo asunto, aunque no se sabe como habrá devenido la situación para entonces. El jefe de C´s, Rivera, aboga ahora por la aplicación inmediata, ya, del articulo 155 de la Constitución, relevar a Puigdemont y los suyo, disolver el Parlament, y convocar elecciones autonómicas, que incluso podrían extenderse a nuevas elecciones generales el año próximo.

La crisis amenaza con estrangular el Estado y no vale ponerse vendas en los ojos o imitar la política del avestruz como acostumbra a hacer Rajoy. Y si se sigue sin reaccionar puede que cuando queramos darnos cuenta los sediciosos hayan roto la unidad de España.Pero los acontecimientos se están desarrollando a tal velocidad y tan enloquecidamente que todo puede variar en unas horas.