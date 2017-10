Reflexiones en el día después

De un tiempo acá abro el periódico con angustia y, receloso, paso páginas por ver hasta qué punto me sorprenderá esta vez la realidad. Y es que, en los tiempos que corren cualquier cosa es posible. Lo inalterable se transforma, lo sagrado se banaliza, las leyes se transgreden, se manipulan las normas. Sin ética, el futuro es impredecible y todo puede desmoronarse por muy sólido que parezca de la noche a la mañana.

Quizás hoy me tope en el rotativo con que mi inversión se ha ido al garete porque el producto financiero que suscribí con la bendición del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no contaba con garantías suficientes. O con que la empresa en la que trabajo, recientemente galardonada por su buen hacer, ha quebrado. O con que mi ambulatorio, un modelo de gestión según el político de turno, ha reducido plantilla al punto de que la próxima vez que sufra la taquicardia no encontraré especialista capaz de poner remedio a mis, cada vez más frecuentes, ataques de ansiedad.

Hoy toca "el procés". Es el rey de las portadas y un día más monopoliza la atención mediática. Resulta que una carga explosiva con tintes nacionalistas ha estallado en cierta parte de nuestra geografía y la cobertura de los medios, de común ponderada, se ha vuelto obsesiva con el acontecimiento.

A nadie se le escapa la importancia del proceso independentista catalán, tanto para Cataluña como para el resto de España. Está fuera de toda duda, sin embargo, el excesivo ruido que provoca tiene efectos perversos porque oculta la realidad social. Es como si, con su puesta en escena, hubieran desaparecido repentinamente nuestros males.

Dónde han quedado, desde que estallara "el procés", la corrupción de los partidos políticos, el desempleo, los abusos de la banca. Dónde, los recortes en sanidad, educación, investigación o dependencia. Dónde, la colosal trampa que priva de futuro a nuestros jóvenes. ¿Tan pronto hemos perdido la memoria? ¿O es que, acaso, ya no hay nada que decir sobre los desahucios, las cláusulas suelo, el despilfarro público, la pobreza energética o los contratos precarios?

Más allá de la intoxicación informativa, existen cuestiones que interesan al ciudadano más que la celebración de un referéndum. Que el separatismo catalán haya echado un órdago al Estado de Derecho no es un drama como nos quieren hacer ver. Muy importante, sí. Pero no un drama.

Drama es el joven obligado a emigrar sin fecha de retorno o el pensionista que ha perdido sus ahorros en alguno de los repetidos escándalos financieros o el obrero atribulado por la precariedad de su puesto de trabajo o el niño con riesgo de exclusión social. O las parejas desahuciadas o quienes no pueden hacer frente a los servicios básicos o las víctimas de la violencia de género. Éstos sí que son desastres. Lo otro, no. El espectáculo que, de un tiempo acá, nos ofrecen el señor Puigdemón y compañía no es un drama. Si acaso, una comedia de enredo con tufo de manipulación y final incierto.

Particularmente no me siento identificado con los secesionistas. Tampoco, con la España de la corrupción. El "procés" plantea un tema de debate, sí, pero el hecho de que Cataluña esté dentro o fuera es un tema menor porque con cualquiera de las dos opciones el futuro de la nación está garantizado.

Lo realmente innegociable en un posible referéndum sobre la independencia catalana es que sea democrático. Que, llegado el momento, las propuestas sometidas a votación hayan podido ser expuestas con libertad. Que exista una Junta Electoral Central. Que las mesas electorales sean independientes, que no haya dudas sobre la fiabilidad del censo, que se garantice la transparencia en el escrutinio y que se precise un mínimo de participación para que el resultado sea vinculante. Esta es la cuestión. Así. Sin tibieza ni ambigüedades.

A partir de ahí, el pueblo tiene la palabra.