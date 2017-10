Facinerosa, vil y ruin

Podía seguir añadiendo sinónimos de canalla para referirme a Rita Maestre. Esa activista travestida de política que ahora chupa del bote en el Ayuntamiento de Madrid como concejala, además de portavoz y de Coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. Sí hombre, aquella chavala que entró a tetazo limpio en la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, exhibiéndose desnuda de cintura para arriba, soltando invectivas y ofendiendo gratuitamente los sentimientos religiosos del capellán y los feligreses que se encontraban en el interior. Fue imputada pero le entró una repentina y cobarde amnesia muy oportuna y tampoco yo recuerdo bien en qué quedó la cosa.

Lo que bien recuerdo es la defensa de Carmena, Iglesias y demás apelando a la consabida "libertad de expresión". Curioso, ellos pueden apelar a semejante libertad en medio de cualquier barrabasada, si por un casual se me ocurriera cagarme en Rita Maestre, en la madre que la parió, en Pablo y demás, apueste lo que quiera a que me caía una denuncia por lo que ellos quisieran alegar. Menos mal que hablo de un supuesto, porque de otra manea ya me veo con los grilletes podemitas del acoso y derribo en marcha. Claro que, lo confieso abiertamente, a mí lo que digan estos me trae al pairo.

Estos días, mientras el Ter y el Llobregat suben revueltos, aparece, no sé si por primera vez, un tweet de Rita Maestre, escueto y ofensivo. Se pregunta la destetada: "¿Cuántos Guardias Civiles mató ETA? -para responderse a sí misma- No los suficientes". Hace falta ser canalla, vil, ruin, depravada, facinerosa y delincuente. Con tanto como lleva sufrido la Guardia Civil sin que se le haya reparado de la forma multitudinaria que merece, todo el daño causado por los asesinos etarras, incluso en agentes más jóvenes que la propia Maestre, para que ahora venga esta indocumentada faltando a la memoria de los fallecidos y sus familiares de esta forma cruel, vergonzosa e injusta. No puedo reproducir lo que estoy pensando.

Ayer fue la fiesta de la Policía Nacional, el jueves día 12 de Octubre, será la de la Guardia Civil, una y otra, Policía y Guardia Civil, cuentan con el respaldo y el apoyo de los ciudadanos de bien que, mal que pese a tanto canalla como ahora pulula por la política, somos la mayoría. Porque no es solo canalla el que roba, el que prevarica, el que contraviene la legalidad, que también, mucho más canalla es el que agrede de palabra, el que difama, el que miente, el que acusa de forma infundada, el que divide porque sólo sabe jugar al juego de divide y vencerás y el que intoxica. Y en eso esta gentuza son unos maestros.