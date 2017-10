Esta clase política

Todo lo que ocurre en Cataluña no es sino una terrible consecuencia más de la demostrada incompetencia de la actual clase política española. La casta, que decían en principio los de Podemos, que luego se apuntaron enseguida, allá donde consiguieron arañar algo de poder, a sus privilegios y a su inutilidad como resultado de su incapacidad manifiesta. Lo mismo que ha sucedido y sucede con el movimiento separatista catalán, que ha conseguido llegar al fin del proceso aunque sea para morir en la orilla, porque ya no puede llegar más lejos, hay que creer. Y con el Gobierno de Rajoy, cinco años escondido tras un dialogo de besugos, o más bien monólogo, y escudado tras la justicia, fiscales, jueces, y tribunales, pero sin atreverse a cortar de raíz lo que nunca debió llegar donde ha llegado.

Incompetentes y corruptos, todos por igual, es la sensación que a estas alturas tienen los españoles de sus dirigentes políticos. Una apreciación injusta en muchos casos, pero que se han ganado y sigue ganando a pulso. Aun sin querer, se echa la vista atrás, hacia el retrovisor, y son inevitables, y tristes y dolorosas las comparaciones de los políticos de entonces, los de la transición, con los de ahora, con partidos sin más ideología que mantenerse o llegar al poder, al precio que sea y tragando cuantas ruedas de molino haga falta. La economía es la obsesión de Rajoy, su principal motivo y afán y en su altar ha sacrificado el estatus social del país, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a muchos, entre ellos a las clases medias, ha incumplido todas las promesas, ha dejado que la situación en Cataluña haya llegado donde ha llegado. Y aun presume de haber salvado la crisis, con creación de empleo temporal en un 90 por ciento, pero con la mayor deuda publica de la historia de España, con el rescate europeo a la banca aun pendiente de pagar y con grandes escándalos de corrupción en los tribunales.

Es el presidente del Gobierno y del PP uno de los mayores ejemplos de esta clase política, viviendo siempre de la política, pasando por todos los cargos. El prestigioso semanario alemán "Der Spiegel" la calificó hace poco como la peor de Europa. Muchos de estos dirigentes no han trabajado nunca en una empresa o en su profesión, sino que han tomado desde muy jóvenes el camino de la política como medio de vida, con cínico oportunismo. Sus currículos caben en una cuartilla. Un caldo de cultivo ideal para la corrupción. Total igual que aquellos políticos de entonces, procedentes de los grandes bufetes, de las empresas privadas, de las cátedras, y con ideología y democracia y libertad por encima de cualquier otro interés. Aunque se equivocaran en algunas cosas tan graves como la división de España en 17 autonomías insostenibles y que serán siempre causa de ruina del país, su labor sigue siendo reconocida y no solo por la Historia. No hay más transición que las que ellos llevaron a cabo con la Constitución, aunque haya que poner ya al día la ley de leyes. La degeneración se ha hecho evidente y lo de Cataluña es la prueba. Las expectativas no pueden ser mas pesimistas dada la inexistencia de claras alternativas ilusionantes para una población indignada con la estulticia de sus gobernantes.