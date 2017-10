Ya nada será igual

Tengo un pequeño árbol en mi huerta que, tras la caída de las hojas, ha vuelto a florecer. Y lo bueno es que aún le cuelgan media docena de peras que siguen esperando a ser recogidas cuando llegue el momento óptimo de maduración. ¿Una casualidad o tal vez un incierto presagio? El mundo y la naturaleza están cambiando. Dice un viejo amigo que no es ninguna novedad, que se observan por ahí cosas parecidas o incluso mucho más insólitas. Insiste en que vivimos en un mundo que cambia a pasos agigantados y que apenas nos damos cuenta. Acostumbrados a caminar por zonas confortables, sobradamente conocidas y transitadas por el uso y la costumbre, con relativa frecuencia olvidamos que el paso del tiempo y los imprevistos trastocan y remueven esos pilares sobre los que hemos ido construyendo un relato y una biografía personal y colectiva. Los cambios siempre han sido inevitables, dice él. El problema, insiste, es que solemos ignorar algo tan evidente.

Que se lo pregunten, por ejemplo, a quienes hoy tienen más de 80 años, personas muy afortunadas porque han vivido cambios de todo tipo: políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc. Lo que mamaron en su niñez, de jóvenes o incluso en las etapas iniciales de la adultez se ha ido evaporando a medida que el tiempo avanzaba a toda pastilla, mucho más de prisa de lo deseado. Los cambios que han presenciado años atrás o que están viviendo en la actualidad son de tal envergadura que en muchas ocasiones no entienden casi nada y juzgan, desde la lógica más racional, lo que sucede a su alrededor, principalmente lo que hacen y reivindican sus hijos o nietos. En muchas ocasiones, la incertidumbre, las dudas e incluso el pesimismo envuelven sus pensamientos; sin embargo, se lo decía el otro día a mis estudiantes del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, en estos asuntos, los mayores son mucho más afortunados que nosotros, pues ellos han tenido la suerte de vivir momentos, experiencias y cambios de todo tipo. Y eso es impagable.

O interroguen a quienes residen en España o Cataluña. Desde hace varios años, aunque muy especialmente desde hoy, ya nada será igual. La fractura política, social y simbólica que se ha abierto en las relaciones entre unos y otros es de tal calibre que ahora solo queda recomponer, sin saber muy bien cómo, lo que se ha roto. Pero no sean ilusos: ¡ya nada será igual! El cambio está en marcha y no hay forma de detenerlo, entre otras razones porque los cambios son consustanciales en la vida de las personas y, por extensión, de los territorios. Mientras que el mundo y la naturaleza están cambiando, algunos han cerrado los ojos o han mirado para otro lado. Y ahora, claro, se rasgan las vestiduras porque el paisaje que observan a su alrededor empieza a ser irreconocible. Tanto decir que aquí no pasaba nada que han llegado a creérselo. Hasta que el tsunami político ha aparecido y se los ha llevado por delante. Menos mal que algunos aún podemos disfrutar de un pequeño árbol que, tras la caída de las hojas, ha vuelto a florecer. Casualidad o presagio.