Un proyecto común para despertar a Zamora

La entrega de los premios anuales de la Fundación Científica de Caja Rural resultó este viernes, más que nunca, una auténtica caja de resonancia de las inquietudes y preocupaciones de la sociedad zamorana en una cita que reunió a más de mil personas en las instalaciones de Ifeza.

Inquietudes y preocupaciones que los empresarios, aquellos que arriesgan sus inversiones y que crean el requisito indispensable para no seguir muriendo en el padrón de habitantes, el empleo, esperan haber encauzado en el proyecto Zamora 10, expuesto una vez más por el director general de la entidad bancaria, Cipriano García como un punto de encuentro en el que afloran ideas y proyectos que deben tomar forma para que no se desdibuje el futuro de la provincia.

A los factores que habitualmente tiñen de oscuro ese futuro se añaden este año los efectos de una terrible sequía que amenaza con pasar factura a la industria agroalimentaria que figura como prioridad dentro de ese diario elaborado por más de 200 empresarios que próximamente tomarán forma como comisiones de trabajo sectoriales. Muchas veces se ha apuntado como uno de los grandes defectos de la sociedad zamorana su incapacidad para vertebrarse como tal al margen de acontecimientos relevantes, sí, pero temporales, como la Semana Santa, aunque siga siendo eje central de actividades como el turismo. Los promotores de la iniciativa pretenden romper esa inercia negativa en un proyecto común en el que caben todos, en el que no se excluye ni se señala a nadie, porque cualquiera de sus posibles frutos depende de una acción conjunta y desinteresada.

El diagnóstico está tan claro y la situación tan acuciante que sería una torpeza asumirlo de otra manera, no hay lugar para la confrontación y sí para la colaboración. Y aunque la iniciativa ha nacido y sigue desarrollándose en el seno de las asociaciones empresariales, es lógico y vital el papel que deben llevar a cabo las instituciones públicas como representantes elegidos por los votantes de una tierra en la que las últimas cifras de la maldita estadística indican que abandonan cada año cerca de 3.000 personas en busca de trabajo o por razones de estudio. Zamora no está en condiciones de permitirse más fuga de talentos y, al contrario, puede propiciar con una imprescindible conexión entre la educación y la empresa, que los de premiados este viernes como los jóvenes Sergio Pérez Villar y Enrique Pastor, pongan en práctica sus trabajos desarrollados en el campo de la mecatrónica, dejando detrás a cualificados competidores de países que representan la punta de lanza en el añorado I+D+i como Alemania o los países nórdicos. Se trata, pues, de invertir la tendencia y de hacer Zamora tierra de promisión en lugar de emigración. Una misión ciertamente difícil, pero nunca se podrá decir que imposible si antes no se hace un intento serio que implique a todos los resortes laborales, económicos, financieros, sociales y políticos.

Zamora dispone de talento, de potencial, de iniciativas que llevan a los industriales de esta provincia a buscar respuesta en la internacionalización que imponen los nuevos mercados. Y lo hacen muchos de ellos a pesar de dificultades escandalosas como la ausencia de una conexión a Internet que les permita competir en igualdad de condiciones en el exterior. Porque las nuevas tecnologías pueden conseguir lo que no lograron a tiempo las comunicaciones terrestres: que la situación geográfica a la provincia, a la que tradicionalmente se achaca el endémico retraso en el desarrollo social y económico de la provincia, carezca de trascendencia a la hora de condicionar las inversiones. Inversiones externas que se resisten, según los estudios económicos, porque no ven atractivos en la provincia. Aquí sí, las instituciones tienen mucho que decir a la hora de ofrecer condiciones que, al menos, no espanten a posibles implantaciones de empresa con trámites burocráticos interminables y plazos de licencias exasperantes.

Pero ya ni siquiera es tiempo de lamentos, sino de acción, de acción conjunta sin más interés que el de la sociedad zamorana que clama por encontrar proyectos en los que depositar su ilusión y su esperanza de prosperidad. Es hora de despertar. De la capacidad de entendimiento de unos pocos depende, nada menos, no defraudar a los miles de personas que aún confían en una vida para ellos y sus hijos sin verse forzados a abandonar su hogar.