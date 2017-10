De Libros y Letras

El curso escolar ya ha echado a andar, pero los más pequeños andan en proceso de adaptación en su estreno colegial entrando poco a poco en el aula, haciéndose al ambiente académico que les acoge. Entrada gradual por tiempos y en pequeño grupo, actividades distraídas para distraerles del disgusto de abandonar por unas horas el nido familiar. Todo muy bien pensado y organizado como una rampa de subida a eso que llamamos escuela, colegio, enseñanza reglada...

Lejos queda aquel primer día en que un servidor dio ese primer paso que mis nietos repiten ahora con esa normalidad que logran, por arte de magia, las maestras de educación infantil. Guardo viejos manuales de mi período escolar temprano. Ya dejé aquí escrito mi disgusto por deshacerme de libros que han ido poblando mi biblioteca, apretándose como nidos de golondrina. De los que me abrieron el camino a las primeras letras y textos no me quiero desprender a no ser que vayan a parar a un museo pedagógico. La prehistoria de mi conocimiento tiene objetos como cuadernos, libros y fotografías que retratan un tiempo que pasó volando con la velocidad de mis amadas golondrinas pero también con la querencia del retorno que dichas aves demuestran. Les cuento: aprendimos a leer con unas cartillas que eran poco más de media docena de hojas grapadas que no tenían colorines, ni se les esperaba. La cartilla se llamaba explícitamente RAYAS. No crean que exageraba cuando me refería a la prehistoria pues buena parte de las más antiguas páginas escritas de la humanidad, las tablillas de barro del palacio de Asurbanipal, tienen ese aspecto de rayas y palotes que le dan el nombre de escritura "cuneiforme" por estar realizada con un punzón en forma de cuña, haciendo incisiones en la superficie blanda del barro. Mi primera cartilla la veo conectada con esos primeros libros que el incendio y derrumbe posterior del palacio imperial del rey asirio preservó, paradójicamente, de la destrucción, al igual que el volcán del Vesubio cubrió con su capa mortal las ciudades de Pompeya y Herculano.

Ya es conocido el viejo arranque de aprendiz con el pedal de "mi mamá me ama, amo a mi mamá" que en la cartilla figuraba, junto a otros grupos de palabras que eran la palanca del avance graduado del pequeño lector. Puede considerarse ñoña y tópica dicha expresión pero con la vista puesta atrás en el mundo antiguo del que hablaba, a uno le entran escalofríos por la situación infantil reflejada en esas tablillas que han podido ser traducidas. En alguna se leen contratos de compraventa de niñas para prostitución sagrada, en otra un padre pide a su esposa que no "exponga", como se decía en el mundo antiguo (abandonar o dejar en el monte) al niño que esta gestando.

" Amo a mi mamá. Mi mamá me ama", pues qué bien ¡ y qué menos! Con ese bumerang de palabras y letras aprendimos a leer muchos sin que los hechos contradijeran la letra como por desgracia ocurre y ha sucedido.

Mucho hemos avanzado respecto a la educación de los niños pero falta todavía, en muchas partes del mundo, que acabe el abuso de los más débiles tanto en forma de pobreza como en moneda de cambio de intereses económicos, políticos o como "escudos humanos" (vaya paradoja; cómo puede ser escudo algo que necesita "per se" protección?).

El mejor escudo es y será la educación; la liberación individual para protegerse del dominio interesado de otros, "la liberación de la opresión", en palabras del pedagogo brasileño Paulo Freire.

Pero educar y educarse pasa por leer, estudiar, y viceversa. Los libros son el pozo de cultura acumulado. Por mucho que las nuevas tecnologías avancen nunca podrán prescindir de los acuíferos de saber acumulados bajo el sustrato de la historia.

Volviendo a mis primeros pasos en la lectura, permitan que acabe con un recuerdo ligado a los libros; aquellos que mi madre forraba con papel como si se tratara de un traje. Y aquella cartera de skay (en los tiempos de la pana y el cabás) con doble cremallera, con la que me mandaron mis padres al colegio.

Doy fe, que tocante a letras -otros lujo no había- mimado fui por mis progenitores; y este quiere ser un homenaje a mis padres biológicos y a los padres y madres (maestras y maestros del saber) que me enseñaron la mejor caligrafía de la vida.