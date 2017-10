El Ayuntamiento y la Iglesia

Parece que el buen entendimiento surgido últimamente entre el alcalde de Zamora y la Junta de Castilla y León, plasmado en ayudas financieras para proyectos en marcha, ha animado a Guarido a pedir más fondos para colegios y servicios sociales de la ciudad. Por pedir que no quede, hace bien. Incluso ha ido más lejos, y ahora reclama al Estado que abone los 380.000 euros anuales que en concepto de impuestos de bienes inmuebles, el IBI, tendría que recibir el Ayuntamiento por parte de la Iglesia, que cuenta en la capital zamorana con alrededor de un centenar de edificios propios, aunque casi la mitad sean templos u otros lugares de culto.

La exigencia no es nueva, porque se suele repetir en los municipios regidos por la izquierda, pero ahora el equipo municipal de IU y PSOE que comanda Guarido no dirige su petición exactamente a la Iglesia, se entiende que la católica, sino al Estado como responsable subsidiario de una situación que admite las exenciones fiscales de aquellas entidades sin ánimo de lucro y en función de sus actividades sociales y características según registra la ley del Mecenazgo de l992, a la que se acoge la Iglesia, aunque por encima se sitúe aun el Concordato que rige las relaciones entre España y el Vaticano. O sea, que el alcalde de Zamora sabe que en realidad no hay por donde coger el asunto, y se remite al Estado como pagano de lo que considera una deuda de hecho.

No es caprichosa la reclamación porque el Ayuntamiento se basa para ello como referente en que es el Gobierno de la nación quien satisface las obligaciones fiscales de los colegios concertados, casi todos pertenecientes al seno de la Iglesia. Pero no es lo mismo, claro. Porque además se aduce desde la jerarquía católica que de iguales privilegios del mecenazgo se benefician otras asociaciones, fundaciones y organizaciones no oficiales, sin que se les exija ninguna contribución a la hacienda pública. Pero Guarido no se rinde y llegados a este punto saca a colación que en el caso de Zamora la Iglesia se beneficia del arrendamiento de alguna de sus propiedades, como ocurre con la Casa de los Gigantes que le cuesta a la ciudad 90.000 euros anuales como sede provisional del museo de Lobo. Es un razonamiento que puede encontrarse más justificado, pero que tampoco prosperará.

Las cosas son como son y hay que ser realista, sobre todo si dentro de un par de años se quiere que la coalición IU-PSOE, que no atraviesa ahora su mejor momento aunque no se trate de divergencias preocupantes en principio, siga gobernando la capital. Un enfrentamiento del Ayuntamiento con la Iglesia haría arrugar el entrecejo a muchos vecinos, votantes de Guarido parte de ellos por más que fuese como castigo a la inutilidad del PP tras 20 años al frente de la Alcaldía, y sobre todo cuando esa postura, aunque sea indirecta y orientada hacia el Estado, llueve ya sobre mojado después de lo sucedido con anterioridad con asuntos como la recepción de la Virgen de la Concha, patrona de la ciudad, en la Casa Consistorial o como el juramento del silencio en Semana Santa. Mejor no menearlo.