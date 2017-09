El Provincial, un moderno hospital

Al hospital, a cualquier hospital, mejor no tener que ir, ni de visita, pero, claro, esto no siempre sucede. De los hospitales existe una cierta literatura realista del siglo pasado que les identifica con el olor a desinfectantes, a formol, a enfermedad y a muerte. Por fortuna, hace ya muchos años que no es así, y los centros sanitarios se han modernizado y puesto al máximo nivel, aunque todo siempre sea mejorable, siguiendo el ritmo y los avances de la sanidad pública española que, pese a todo, es reconocida como una de las mejores por los propios pacientes.

El hospital provincial de Zamora puede ser un notable ejemplo de este cambio. Se ve desde fuera, con su nueva silueta y su arquitectura de los tiempos actuales a base de una estética fundamental pero en la que se cuida también lo ornamental. Desde que pasó a la Junta de Castilla y León, el viejo edificio que mantenía como mejor podía la Diputación provincial, se puso de manifiesto como las mejoras se iban a produciendo paulatinamente, pero sin llegarse a los niveles requeridos en la mayoría de los casos. De modo que Sacyl, el área de sanidad del Gobierno regional, decidió hacer borrón y cuenta nueva apenas sin solución de continuidad una vez concluidas las largas obras de ampliación y puesta al día del Clínico, que no habían cumplido del todo las expectativas despertadas.

Las obras en este tipo de centros hospitalarios donde al personal empleado se une la presencia de los pacientes y de los enfermos internados, son difíciles y complejas por naturaleza en todos los aspectos, pues no se pueden cerrar las puertas ni detener su actividad cotidiana. Los operarios tienen que llevar a cabo sus trabajos simultáneamente con las actividades propias del lugar, a base de cumplimentar las obras en fases diversas que obligan a la provisionalidad y a los cambios. Pero no se puede hacer otra cosa, así que hay que aguantarse, aunque sea una tarea de años, y aunque los costos se disparen por encima de los prepuestos iniciales. Esto pasa en cualquier mejora que se haga en una casa, en un local, o donde sea y los grandes edificios no son una excepción sino todo lo contrario.

Ha habido que derrumbar viejos inmuebles, entre ellos la capilla, lo que suscitó en su momento una viva polémica entre las fuerzas políticas, ha habido que cambiar estructuras y fachadas, crear grandes anexos, y cambiar todo de cabo a rabo, desde los techos y los suelos a la dotación completa tanto médica como de las habitaciones, ya con mayor numero de individuales. Amplios pasillos y salas de espera, con mucha luz en todos los sitios, y unos aparcamientos con gran capacidad aunque las plazas resulten demasiado justas para los coches de hoy en día. También muy justos de espacio parecen algunos de los consultorios. A punto ya de finalizar sus obras este mismo año, ha quedado bien por dentro y por fuera el Provincial, aunque tenga sus pegas, que las tendrá, y en general ofrece todas las características exigibles a un hospital moderno y bien dotado tanto para el numeroso personal sanitario que allí dispensa sus servicios, como, fundamentalmente, para la atención a los enfermos.