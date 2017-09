¿Es Albacete lo único que queda de España?

Resulta que un día dice que España es una nación de naciones, y cuando se le pregunta que significa eso no contesta. Otro día se remanga y dice que las naciones históricas son Cataluña y el País Vasco. Un tercer día pontifica que todas las naciones de España son España. Un cuarto día cambia el disco de nuevo, y añade también a Galicia. Y la gente se pregunta cómo es que un líder que aspira a gobernar este país pueda ser tan frívolo, ya que raro es el día que no rectifica lo que tan rotundamente ha afirmado el día anterior. Porque, se entiende, que cualquier propuesta para variar el estatus quo de la nación española hay que haberlo estudiado antes en profundidad, analizadas sus ventajas e inconvenientes, medidos sus dimes y diretes, y contrastado su encaje o desencaje en la idea que tengan de ello la mayoría de los españoles. Cualquier actuación que pueda dejar en entredicho que lo que hoy se presenta de determinada manera, mañana pueda tener otro perfil, es el peor ejemplo de liderazgo al que pueda aspirar quien pretenda gobernar. Porque, ¿cómo va a creer la gente en alguien que pasa, en un pispás, de lo chocante a la repanocha?

Quien así actúa debería aclarar si Castilla, León y Aragón son también nacionalidades históricas, ya que nunca llega a nombrarlas. Porque de llegar al convencimiento que así deben ser consideradas, vendría a resultar que España no solo no existiría, sino que no habría existido nunca. Porque si se separaran esas seis naciones, regiones o autonomías, del conjunto de España y, ya de paso, también las de Andalucía y Valencia, que, de vez en cuando, se apuntan a lo de las nacionalidades históricas, pues vendría a resultar que lo que quedaría de España, sería, más o menos Albacete. De manera que no existiría España, sino un batiburrillo de nacionalidades históricas, o sea, más o menos, los estados unidos de la Península Ibérica, a los que podría añadirse Portugal, ya que de no decirse nada en contra, también podría formar parte del nuevo tenderete. Claro que llegar a tal conclusión parece más propio de políticos de tertulia, de esos de cortar y pegar, de actuar como si supieran de todo, incluida la historia.

Una muestra, de la frivolidad en las tareas de la gobernanza, es un video que circula por Internet, en el que un concejal de Úbeda pide que se le quite el nombre de "El Descubrimiento" a una calle de su pueblo por tratarse - según él - de una exaltación del imperialismo español en América, proponiendo en su lugar un nombre asociado a Roma. Tal propuesta dio lugar a que el alcalde le recordara que fueron los romanos quienes vinieron a dar por saco a nuestros antepasados, los íberos, que vivían aquí tan ricamente. Y que el Imperio Romano, como su propio nombre indica, fue el invasor de múltiples territorios, prueba irrefutable de su imperialismo, aunque cosa distinta fuera que sus conquistas resultaran positivas para muchos de los pueblos invadidos, ya que les ayudó a quitarse la paja de la era, puesto que los romanos les llevaron, entre otras cosas, cultura, ingeniería y arquitectura.

Y es que, al haber tantos miles de políticos en España, no es de extrañar que existan personas sin experiencia, con escasos conocimientos y menos sentido común, que unido a la manía de hablar demasiado, hace que caigan en simplezas y tomen ingenuas decisiones que luego cuesta años poder arreglarlas.

La improvisación es un mal ejemplo de lo que hay que hacer, ya que suele conducir a la incertidumbre, hacia un futuro semejante al que pueda intuirse al asomarse al pretil de un pozo sin fondo. Y eso es lo que nos transmiten determinados dirigentes políticos: inseguridad. Inseguridad propia de líderes de segunda o tercera división, que se permiten echar por tierra lo que hicieron aquellos otros que, con sus errores y aciertos, contribuyeron a llevar a término el paso de la dictadura a la democracia, a romper el aislamiento internacional pasando a formar parte del entonces Mercado Común Europeo, a imponer la cobertura universal de la medicina, a reestructurar la siderurgia, y a disponer que los militares ocuparan el lugar estratégico que les corresponde, alejándolos de aquella fijación que tenían en dar golpes de estado. Más valdría que los políticos actuales se pensaran dos veces lo que van a decir antes de hacerlo, y dejaran de manipular la historia, poniendo más empeño en trasmitir dosis de seguridad de la que ahora carecemos.